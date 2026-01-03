Revelan que Hija de Tommy Lee Jones tenía problemas de abuso de sustancias

MIAMI.- Nuevo detalles salen a la luz sobre Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, tras ser hallada sin vida la madrugada de Año Nuevo en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco.

Según reporta TMZ , previo a la muerte, Jones, de 34 años, había tenido enfrentamientos con la ley por delitos asociados a problemas con el abuso de sustancias . En uno de los arrestos, la mujer había admitido haber consumido cocaína.

Arrestos

Henry Wofford, portavoz del sheriff del condado de Napa, confirmó a TMZ que la policía acudió a una residencia en Napa el 26 de abril de 2025. En el lugar hallaron a la hija del actor con residuos blancos en la lengua y sangre seca saliendo de su fosa nasal derecha.

La policía asegura que Victoria hablaba de manera acelerada y tenía movimientos corporales que evidenciaban un alto nivel de agitación.

"Los agentes afirman que Victoria se resistió al arresto, negándose a subir tranquilamente a la patrulla tras ser esposada. Dicen que forcejeó con los policías hasta que la subieron a la parte trasera del coche. Fue arrestada por estar bajo la influencia de una sustancia controlada, posesión de una sustancia controlada y resistirse, obstruir o retrasar a un oficial de policía", reseña TMZ.

El 13 de junio, Jones fue nuevamente arrestada luego de que la policía respondiera a una llamada de violencia doméstica.

"La policía señala que un hombre afirmó que Victoria lo golpeó en la cara tras una discusión, supuestamente por las drogas que consumía. Los oficiales dicen que observaron una gran marca roja en el costado de la cara de la presunta víctima, desde la mandíbula hasta la oreja, aunque Victoria le dijo a la policía que no lo golpeó", agrega el portal.