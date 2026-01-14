miércoles 14  de  enero 2026
DUELO

Revelan que Tommy Lee Jones había intentado obtener tutela temporal de su hija

Victoria Jones fue encontrada muerta por una presunta sobredosis a primera hora del día de Año Nuevo en un hotel de San Francisco

El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones.&nbsp;

El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones. 

Captura de pantalla/Youtube/ The Independent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fuera encontrada sin vida por una presunta sobredosis, se dio a conocer que el actor habría emprendido acciones legales para protegerla. Según registros consultados por la revista People, el intérprete presentó una solicitud en agosto de 2023 para establecer una tutela temporal sobre Victoria.

Los registros judiciales muestran que la estrella de Men in Black presentó una "Solicitud de nombramiento de tutor temporal de la persona", junto con declaraciones de apoyo y una solicitud exparte.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
JUSTICIA

Confirman que exempleadas de Julio Iglesias declararán ante fiscalía española
Rosalía asiste a la Gala del Met 2025, Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Difunden fotos de Rosalía tomada de la mano de Loli Bahia en París

Un juez aprobó la solicitud días después, nombrando a un tutor temporal profesional para supervisar el cuidado personal de Victoria. Otros registros judiciales indican que la tutela se extendió posteriormente por un corto período.

El expediente no detalla públicamente las circunstancias específicas que motivaron la presentación de la solicitud, ni incluye información médica, historiales clínicos ni el contenido de las declaraciones presentadas ante el tribunal, que suelen ser confidenciales en los casos de tutela.

Sin embargo, el San Francisco Chronicle informó anteriormente que, en el momento de la presentación de la solicitud, Victoria se encontraba internada involuntariamente en un hospital de Greenbrae bajo una orden de internamiento psiquiátrico de 14 días, después de que las autoridades determinaran que representaba un peligro para sí misma o para terceros.

El medio también informó que la petición de Tommy indicaba que su hija estaba apelando la orden de internamiento y solicitaba que un tutor legal gestionara su traslado a un centro de rehabilitación de drogas "inmediatamente después de su liberación".

En diciembre de 2023, Tommy solicitó al tribunal que pusiera fin a la tutela temporal. Un juez del condado de Marin concedió la solicitud el 18 de diciembre de 2023, según consta en los registros judiciales.

Caso

Victoria, de 34 años, fue encontrada inconsciente a primera hora del 1 de enero en el Hotel Fairmont de San Francisco, donde se confirmó su fallecimiento. NBC Bay Area informó posteriormente que se creía que la mujer hallada muerta en el hotel era la joven.

Una fuente policial declaró al medio que no se sospecha de ningún acto delictivo en relación con el caso, y que la causa oficial de la muerte aún no se ha determinado.

Poco después del fallecimiento, la familia de Tommy Lee Jones compartió un comunicado con la revista People, en el que expresaban: “Agradecemos todas las muestras de cariño, los buenos deseos y las oraciones. Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante este difícil momento. Gracias”.

Temas
Te puede interesar

Chiara Ferragni absuelta de cargos de estafa por el "caso Pandoro"

Turistas rechazan el alza de precios del Louvre

Aseguran que George Soros está detrás de las denuncias contra Julio Iglesias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
CONSUMO

Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.
VENEZUELA

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESTADO DEL ESTADO

DeSantis reivindica siete años de gestión y traza su agenda final