Revelan que Tommy Lee Jones había intentado obtener tutela temporal de su hija

MIAMI.- Luego de que Victoria Jones , hija del actor Tommy Lee Jones, fuera encontrada sin vida por una presunta sobredosis , se dio a conocer que el actor habría emprendido acciones legales para protegerla. Según registros consultados por la revista People, el intérprete presentó una solicitud en agosto de 2023 para establecer una tutela temporal sobre Victoria.

Los registros judiciales muestran que la estrella de Men in Black presentó una "Solicitud de nombramiento de tutor temporal de la persona", junto con declaraciones de apoyo y una solicitud exparte.

Un juez aprobó la solicitud días después, nombrando a un tutor temporal profesional para supervisar el cuidado personal de Victoria. Otros registros judiciales indican que la tutela se extendió posteriormente por un corto período.

El expediente no detalla públicamente las circunstancias específicas que motivaron la presentación de la solicitud, ni incluye información médica, historiales clínicos ni el contenido de las declaraciones presentadas ante el tribunal, que suelen ser confidenciales en los casos de tutela.

Sin embargo, el San Francisco Chronicle informó anteriormente que, en el momento de la presentación de la solicitud, Victoria se encontraba internada involuntariamente en un hospital de Greenbrae bajo una orden de internamiento psiquiátrico de 14 días, después de que las autoridades determinaran que representaba un peligro para sí misma o para terceros.

El medio también informó que la petición de Tommy indicaba que su hija estaba apelando la orden de internamiento y solicitaba que un tutor legal gestionara su traslado a un centro de rehabilitación de drogas "inmediatamente después de su liberación".

En diciembre de 2023, Tommy solicitó al tribunal que pusiera fin a la tutela temporal. Un juez del condado de Marin concedió la solicitud el 18 de diciembre de 2023, según consta en los registros judiciales.

Caso

Victoria, de 34 años, fue encontrada inconsciente a primera hora del 1 de enero en el Hotel Fairmont de San Francisco, donde se confirmó su fallecimiento. NBC Bay Area informó posteriormente que se creía que la mujer hallada muerta en el hotel era la joven.

Una fuente policial declaró al medio que no se sospecha de ningún acto delictivo en relación con el caso, y que la causa oficial de la muerte aún no se ha determinado.

Poco después del fallecimiento, la familia de Tommy Lee Jones compartió un comunicado con la revista People, en el que expresaban: “Agradecemos todas las muestras de cariño, los buenos deseos y las oraciones. Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante este difícil momento. Gracias”.