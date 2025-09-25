Canción viral del cantante d4vd lo vincula a caso de feminicidio

Usuarios en redes sociales han recopilado supuestas pruebas de la relación como fotografías, videos de conciertos y transmisiones en vivo

MIAMI.- El cantante estadounidense d4vd, conocido por su éxito Romantic Homicide, se encuentra en el centro de una polémica investigación luego de que varios medios reportaran que las autoridades hallaron restos humanos en un vehículo Tesla registrado a su nombre.

De acuerdo con la publicación, los restos corresponderían a Celeste Rivas, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida. La madre de la menor declaró que su hija tenía un novio llamado David. nombre real de d4vd, aunque nunca llegó a conocerlo en persona.

Usuarios en redes sociales han recopilado supuestas pruebas de la relación como fotografías, videos de conciertos y transmisiones en vivo donde se afirma que Celeste habría acompañado al músico e incluso convivido con él por un tiempo. Otro detalle que alimenta las sospechas es que ambos compartían un tatuaje en el dedo índice con la palabra Shh….

La polémica creció por la coincidencia con la canción Romantic Homicide. La letra describe el asesinato de una pareja en un contexto de despecho, y su video oficial se estrenó el 7 de septiembre de 2022, fecha que coincide con el cumpleaños de la joven fallecida. Para algunos seguidores, esto sería un indicio inquietante de una confesión velada; para otros, no pasa de ser una coincidencia macabra.

Hasta ahora, las autoridades no han presentado cargos formales contra el artista y sólo han confirmado que colabora con la investigación. Sin embargo, el impacto mediático ha sido inmediato, ya que, d4vd canceló varias fechas de su gira internacional, mientras su equipo legal guarda silencio frente a la avalancha de especulaciones en torno al caso.

El vínculo entre una canción viral y un posible feminicidio abre un debate más amplio sobre los límites entre el arte y la realidad. Mientras la investigación continúa, el público y la industria musical observan con expectación qué rumbo tomará este caso que mezcla fama, tragedia y redes sociales.