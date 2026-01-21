miércoles 21  de  enero 2026
DUELO

Rinden homenaje al diseñador italiano Valentino en capilla ardiente

El féretro del diseñador está expuesto durante dos días en la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en el centro histórico de Roma

Esta fotografía, tomada y difundida el 21 de enero de 2026 por la Oficina de Prensa de la casa de moda Valentino, muestra el ataúd del diseñador italiano Valentino Garavani, velado en la PM23 - Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en Roma. &nbsp;

Esta fotografía, tomada y difundida el 21 de enero de 2026 por la Oficina de Prensa de la casa de moda Valentino, muestra el ataúd del diseñador italiano Valentino Garavani, velado en la PM23 - Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en Roma.

 

AFP/ Vía Prensa de la casa de moda Valentino

ROMA.- Venía de "una época en la que las cosas se hacían con corazón y alma", dice la mexicana Maotzin Contreras-Bejarano en la capilla ardiente de Valentino, donde sus admiradores velan este miércoles y jueves el féretro cubierto por una rosa roja.

Rosas blancas y lirios bordeaban el camino hacia la sala de la sede de la fundación de Valentino donde se ha colocado el ataque del diseñador italiano, fallecido esta semana a los 93 años.

Lee además
El diseñador de moda italiano Valentino Garavani durante una sesión fotográfica para la película Valentino: el último emperador, dirigida por Matt Tyrnauer, en Roma el 16 de noviembre de 2009.
DUELO

Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años
La pianista de jazz Diana Krall durante el concierto JONI 75: A Birthday Celebration, en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles el 7 de noviembre de 2018.  
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Junto al ataúd de madera cerrado estaba sentado su socio y pareja, Giancarlo Giammetti, cuyo sentido empresarial ayudó a convertirlo en el emperador de la moda. Vistió a algunas de las mujeres más famosas del mundo, como las actrices Julia Roberts y Sharon Stone o Elizabeth Taylor.

También estaba el director creativo de la marca, Alessandro Michele.

"Es un homenaje perfecto, sencillo y sobrio" no solo a un artista talentoso, sino a una persona "cortés, espléndidamente refinada", declaró Giulia Carraro, una exasistenta personal de 75 años.

Aunque al diseñador le encantaba el blanco, era más conocido por sus vestidos en un vívido "rojo Valentino".

"Es un rojo con un ligerísimo toque de naranja y magenta" que creó después de ver a una mujer con un vestido color carmín en una ópera en Barcelona, contó Carraro a AFP.

"Belleza, amor, pasión"

La mexicana Contreras-Bejarano no quiso perderse el homenaje.

"Realmente quería estar aquí, tenía que estar aquí", contó a AFP vestida de negro pero con los labios pintados de rojo.

"He admirado a Valentino durante tanto tiempo, porque no solo creaba cosas, él era belleza, él era amor, él era pasión", dijo. Venía de "una época en la que las cosas se hacían con corazón y alma".

Valentino encarnaba "las cosas que el mundo de la moda ha perdido: ahora todo es negocio", opina la mexicana.

El féretro del diseñador está expuesto durante dos días en la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en el centro histórico de Roma. El funeral será el viernes.

Embed

Las costureras del taller de Valentino, cercanas a la fundación, se unieron a los cientos de admiradores. Las ventanas del establecimiento estaban cerradas. En las persianas se leía el lema del diseñador: "Amo la belleza, no es culpa mía".

Silvia Bocchino, de 55 años, afirma haber tomado un día libre para viajar a Roma porque sentía el "deber" de rendirle tributo.

"Valentino siempre ha sido una leyenda para mí, un modelo a seguir. Nací en los años 70 y fui testigo de su ascenso", dijo.

Bocchino compró "algunas cosillas" del diseñador, "más que nada para tener la sensación de tocar la belleza".

Valentino "dejó una huella en lo que significa ser italiano, en cómo somos conocidos en el mundo", afirmó la admiradora a la AFP.

Su muerte ocurre apenas unos meses después de la de otro grande italiano, Giorgio Armani. Ahora ambos pueden diseñar ropa para ángeles, sugiere una nota dejada junto a las flores en el exterior de la fundación.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

History Miami Museum anuncia exhibición de documentos históricos de Estados Unidos por su 250 aniversario

Victoria y David Beckham reaparecen en redes sociales tras declaración de su hijo

Meghan Trainor da la bienvenida a su tercera hija por gestación subrogada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Por Leonardo Morales
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico