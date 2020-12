Rinden homenaje a El Dany, del dúo Yomil y El Dany

"El 18 de diciembre no se pueden perder nuestro último concierto. Estas imágenes significan mucho para nosotros, así que todos pendientes y entren al link de mi historia para que puedan tener acceso a nuestro último show. Esto es #yomiyeldanyporsiempre", publicó Yomil en su cuenta de Instagram.

Dicho concierto fue filmado en el famoso local nocturno Tropicana, ubicado en La Habana, Cuba, y la transmisión del mismo será a las 8:00 p.m. en Miami, Nueva York, Colombia, Perú y Cuba; 7:00 p.m. en Ciudad de México; 10:00 p.m. en Argentina, Chile, São Paulo y Río de Janeiro; y 2:00 a.m. en Europa.

Para adquirir las entradas, el público debe ingresar a la página web de Tickethoy.

Daniel Muñoz Borrego, conocido como El Dany, falleció en la madrugada del 18 de julio en el Hospital Calixto García, en la capital de la isla, a causa de un paro cardíaco, según reportó la prensa oficialista. Pero la familia considera que hubo negligencia médica en la muerte del artista de 31 años.

"Sinceramente estoy sacando las fuerzas de donde no las tengo. Ayer me pasé el día mal. Hoy igual: amanecí mal. Yo no me lo creo. Lo que sucedió con él fue una negligencia médica", dijo en su momento Yomil.

Y a cuatro meses de su muerte, el intérprete cubano aún recuerda a su amigo y compañero musical.

"Todos los 18 de cada mes se han convertido en los días más tristes de mi vida. Te extraño mucho hermanito mío, @danny_mas_duro. Descansa en paz que de lo demás me encargo yo", expresó recientemente Yomil.