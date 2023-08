Rita Wilson sorprende con "Oli Mazi (We Are All Together)"

MIAMI.- La cantante y compositora Rita Wilson comparte su nuevo sencillo lleno de baile: Oli Mazi (We Are All Together) con el vocalista invitado Christos Mastoras.

Disponible en Sing It Loud LLC y coescrita por Rita y la creadora de éxitos y galardonada con un Óscar honorífico Diane Warren , Oli Mazi (We Are All Together) fue coproducida por Rita, Emanuel “Eman” Kiriakou y Zhone, que próximamente también se escuchará en la película My Big Fat Greek Wedding 3 a partir del 8 de septiembre, cuando llegue a los cines.

Oli Mazi (We Are All Together) transmite temas familiares reflejados en la popular franquicia cinematográfica My Big Fat Greek Wedding; la canción fue escrita para la tercera entrega de la película. Rita disfrutó la oportunidad de unir fuerzas con Diane Warren para la primera colaboración entre estas dos fuerzas de la naturaleza como lo es la música y el cine. El también vocalista griego Christos Mastoras, con quien Rita trabajó anteriormente en la canción Le Me Be, combina sin esfuerzo su atractiva voz con la cálida y distintiva voz de Rita en la canción.

"Los griegos son conocidos por su amor a la familia. Oli mazi significa todos juntos. La canción trata de unir a las personas, ya sea tu familia biológica o tu familia elegida, para estar ahí el uno para el otro y celebrar ese amor y conexión. Ningún hombre es una isla (griega). (Gracias, John Donne). Nos necesitamos unos a otros. Estoy emocionada de colaborar nuevamente con el artista griego Christos Mastoras y de haber coescrito Oli Mazi (We Are All Together) con mi querida amiga, la gran Diane Warren", expresó en un comunicado Rita Wilson.

"En un momento en el que parecemos tan alejados, espero que 'Oli Mazi, que significa todos juntos, pueda acercarnos un poco más", agregó Diane Warren.

"Después de nuestra primera colaboración en Let Me Be, es un gran placer trabajar nuevamente con Rita Wilson en esta nueva canción para My Big Fat Greek Wedding 3, una película de la que soy un gran admirador. Oli Mazi (We Are All Together) es una canción que me encantó desde el momento en que Rita la compartió conmigo. Espero que a la gente le guste tanto como a nosotros”, dijo por su parte Christos Mastoras.

Escrita y dirigida por Nia Vardalos, My Big Fat Greek Wedding 3 está protagonizada por Vardalos, John Corbett, Louis Mandylor, Elena Kampouris, Gia Carides, Joey Fatone con Lainie Kazan y Andrea Martin. El fenómeno mundial regresa con esta nueva aventura en la que la familia Portokalos viaja a una reunión familiar en Grecia para un viaje conmovedor y divertido lleno de amor, giros y vueltas. La película fue producida por Rita Wilson, p.g.a., Tom Hanks y Gary Goetzman; los productores ejecutivos fueron Paul Brooks, Scott Niemeyer, Steven Shareshian y Nia Vardalos.

