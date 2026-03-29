domingo 29  de  marzo 2026
ARTES VISUALES

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección privada en Italia

La banda realizó el robo,durante la noche del 22 al 23 de marzo, pero sólo este domingo fue publicada la noticia

El pintor y escultor francés Henri Matisse corta papel gouache para su collage El periquito y la sirena, aún en proceso, en su estudio del Hotel Regina en Niza, en julio de 1952.

El pintor y escultor francés Henri Matisse corta papel gouache para su collage "El periquito y la sirena", aún en proceso, en su estudio del Hotel Regina en Niza, en julio de 1952.

AFP

ROMA.- Tres cuadros de los artistas impresionistas Matisse, Cèzanne y Renoir fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes de Italia, en la localidad de Mamiano di Traversetolo , en la provincia de Parma (norte).

La banda que realizó el robo, que se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo pero sólo este domingo fue publicada la noticia, se llevó las obras Los peces de Renoir, Odalisca en una terraza de Matisse y Naturaleza muerta y con cerezas de Cézanne

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Los Carabineros de Parma están investigando el caso, junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, y por el momento se han obtenido grabaciones de las cámaras de videovigilancia que han podido detectar a varias personas encapuchadas.

Según las primeras reconstrucciones, los ladrones lograron entrar en la villa, que era residencia del renombrado coleccionista, burlando los sistemas de vigilancia y robando las pinturas de la habitación donde se encontraban.

Aún se están investigando los detalles del robo, pero la precisión de la acción sugiere un plan meticulosamente elaborado, explican los medios italianos.

Fundación

El cuadro de Renoir es un óleo sobre lienzo, valorado en varios millones , y es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia.

La Fundación Magnani-Rocca es una de las instituciones artísticas más importantes de Europa y cuenta con obras de Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre otros.

La fundación gestiona la colección de Luigi Magnani (1906-1984) que fue un crítico musical y escritor italiano que entabló amistad con el célebre pintor boloñés Giorgio Morandi, de quien adquirió o recibió como regalo numerosas obras.

Aún hoy, la villa de Mamiano alberga la colección de arte que creó y amplió continuamente hasta su muerte, y para la cual impulsó la creación de la Fundación Magnani-Rocca

FUENTE: EFE

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