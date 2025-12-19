viernes 19  de  diciembre 2025
TURISMO

Roma anuncia que turistas deberán pagar para acceder a la Fontana di Trevi

El consistorio calcula que la entrada de acceso a la Fontana di Trevi podría reportar 6,5 millones de euros al año

Un hombre sostiene un cartel con la inscripción Entrada frente a la Fontana de Trevi, en el centro de Roma, el 19 de diciembre de 2025.

Un hombre sostiene un cartel con la inscripción "Entrada" frente a la Fontana de Trevi, en el centro de Roma, el 19 de diciembre de 2025.

AFP/Filippo Monteforte

ROMA.- A partir de febrero, los turistas tendrán que pagar dos euros para acceder a la Fontana di Trevi en Roma, lo que debería aportar 6,5 millones de euros al año a la ciudad, anunció el viernes el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

El monumento, situado en una plaza pública, se podrá seguir viendo de lejos de forma gratuita, pero el acceso más cercano será solo para quienes tengan entrada, explicó Gualtieri en una rueda de prensa.

Lee además
Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.  
POLÉMICA

Aseguran que hijo de Rob Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia
La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces. 
FAMOSOS

Lina Luaces revela la traición que sufrió durante el Miss Universo

Solo los residentes de la capital italiana seguirán disfrutando de la gratuidad.

"A partir del 1 de febrero introducimos una entrada de pago para seis sitios" de la capital italiana, entre ellos la Fontana di Trevi, declaró. La entrada a los otros cinco sitios costará cinco euros.

Esta obra maestra barroca, construida en la fachada de un palacio, es uno de los lugares más populares de Roma, inmortalizada por La dolce vita, la película de Federico Fellini en la que Anita Ekberg invita a Marcello Mastroianni a unirse a ella en el estanque de la fuente.

Turismo

Este monumento encabeza la lista de muchos visitantes que exploran la Ciudad Eterna, donde pedir un deseo y lanzar una moneda al agua es una tradición tan arraigada que las autoridades recogen miles de euros cada semana, que luego se entregan a la organización Cáritas.

Entre el 1 de enero y el 8 de diciembre, alrededor de nueve millones de turistas visitaron la zona justo delante de la fuente, una media de 30.000 personas al día, indicó Gualtieri.

La alcaldía ya había anunciado su intención de regular el acceso a la fuente debido a la afluencia excesiva en esta zona, que tiene mucha presencia de carteristas.

El consistorio calcula que la entrada de acceso a la Fontana di Trevi podría reportar 6,5 millones de euros al año, dijo.

No es la primera vez que las autoridades italianas introducen tarifas para los monumentos. El Panteón, una iglesia instalada en un antiguo templo romano, empezó a cobrar a los visitantes en 2023, y Venecia introdujo el año pasado una tasa de entrada turística en los periodos de mayor afluencia.

Temas
Te puede interesar

El Louvre vuelve a la normalidad tras el fin de la huelga

Comparten imágenes del primer vuelo pilotado por la princesa Leonor

Harrison Ford recibe premio a la trayectoria del Sindicato de actores de Hollywood

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
EEUU

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Emiten orden de aprehensión contra Raúl Rocha, propietario de Miss Universo

Te puede interesar

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
VENEZUELA

Rubio: Maduro coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas para enviar drogas a EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, junto Ralph Cutie , director de MIA, y otros funcionarios locales inauguran nuevo parking en el aeropuerto de Miami. 
MÁS PARQUEO

Daniella Levine Cava inaugura novedoso parking de 2.240 plazas en MIA, parte del ambicioso plan de modernización de $9 mil millones

Una autopista en Miami-Dade.
TOLLS GRATIS

DeSantis baraja eliminar peajes para residentes de Florida y trasladar el costo a turistas

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"