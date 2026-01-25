Romeo Santos y Prince Royce reciben Disco de Oro en España por "Dardos"

MIAMI.- Romeo Santos y Prince Royce alcanzan un nuevo éxito internacional con la canción Dardos. La ha sido certificada Disco de Oro en España y actualmente se posiciona en el puesto #1 del Top Songs de Spotify en el territorio ibérico.

El sencillo es un tema en el que Santos y Royce exploran el R&B mediante un arreglo musical contemporáneo que fusiona afrobeat, ritmos tropicales, violines y diversas guitarras. La lírica moderna explora la jerga dominicana y utiliza la astrología como recurso narrativo para definir los rasgos de personalidad de los protagonistas de una relación tóxica, así como el despecho, las heridas y las faltas que deja en la persona amada.

Dardos forma parte de Better Late Than Never, la más reciente producción conjunta de ambos artistas, reafirmando su impacto global y su vigencia como referentes indiscutidos de la música latina a nivel internacional.

El álbum está conformado por 12 temas inéditos, compuestos por Romeo Santos, y cuatro de ellos cuentan con la autoría de Prince Royce.

Gira

El reconocimiento llega mientras Romeo Santos y Prince Royce se preparan para la gira Mejor tarde que nunca, la cual tendrá 25 fechas en Norteamérica e iniciará el 1 de abril en el Fiserv Forum en Milwaukee y culmina el 24 de mayo en el Toyota Arena de Ontario, Canadá.

Mejor tarde que nunca es la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, y recorrerá ciudades como Chicago, Miami, Las Vegas y Los Ángeles.