Romeo Santos y Prince Royce reciben Disco de Oro en España por "Dardos"

Dardos forma parte de Better Late Than Never, la más reciente producción conjunta de ambos artistas, reafirmando su impacto global

Romeo Santos y Prince Royce celebran Disco de Oro en España.

Cortesía/Artist Solutions
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Romeo Santos y Prince Royce alcanzan un nuevo éxito internacional con la canción Dardos. La ha sido certificada Disco de Oro en España y actualmente se posiciona en el puesto #1 del Top Songs de Spotify en el territorio ibérico.

El sencillo es un tema en el que Santos y Royce exploran el R&B mediante un arreglo musical contemporáneo que fusiona afrobeat, ritmos tropicales, violines y diversas guitarras. La lírica moderna explora la jerga dominicana y utiliza la astrología como recurso narrativo para definir los rasgos de personalidad de los protagonistas de una relación tóxica, así como el despecho, las heridas y las faltas que deja en la persona amada.

Modelos presentan creaciones de Hermès para la colección de prêt-à-porter masculina otoño-invierno 2026/2027, en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París, el 24 de enero de 2026.
MODA

Semana de la Moda Masculina de París expone piezas clásicas
Flyer del concierto Cuba, Mi Amor. 
MÚSICA

Orchestra Miami presenta "Cuba, Mi Amor"
Dardos forma parte de Better Late Than Never, la más reciente producción conjunta de ambos artistas, reafirmando su impacto global y su vigencia como referentes indiscutidos de la música latina a nivel internacional.

El álbum está conformado por 12 temas inéditos, compuestos por Romeo Santos, y cuatro de ellos cuentan con la autoría de Prince Royce.

Gira

El reconocimiento llega mientras Romeo Santos y Prince Royce se preparan para la gira Mejor tarde que nunca, la cual tendrá 25 fechas en Norteamérica e iniciará el 1 de abril en el Fiserv Forum en Milwaukee y culmina el 24 de mayo en el Toyota Arena de Ontario, Canadá.

Mejor tarde que nunca es la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, y recorrerá ciudades como Chicago, Miami, Las Vegas y Los Ángeles.

