sábado 29  de  noviembre 2025
MÚSICA

Romeo Santos y Prince Royce lanzan primer álbum juntos

El álbum "Better Late Than Never" está conformado por 13 temas inéditos, compuestos por Romeo Santos, y cuatro cuentan con la autoría de Prince Royce

Prince Royce y Romeo Santos en videoclip del tema Estocolmo.

Prince Royce y Romeo Santos en videoclip del tema Estocolmo.

Captura de pantalla/ Prensa Artist Solutions
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Romeo Santos Y Prince Royce unen sus voces en "Better Late Than Never", el primer álbum que graban juntos de la mano de Sony Music Latin. La producción musical se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

El álbum está conformado por 12 temas inéditos, compuestos por Romeo Santos, y cuatro cuentan además con la autoría de Prince Royce.

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
MÚSICA

Romeo Santos sorprende en concierto de Bad Bunny como artista invitado
Sebastián Yatra actúa en España como parte de la gira Entre tanta gente.
MÚSICA

Sebastián Yatra anuncia recorrido por Latinoamérica con nueva gira

Santos encabezó absolutamente toda la producción del LP, jugando con los arreglos tradicionales del género y modernizándolo mediante la fusión de otros ritmos como el R&B y los beats urbanos.

“Dardos” es un tema en el que Santos y Royce exploran el R&B mediante un arreglo musical contemporáneo que fusiona afrobeat, ritmos tropicales, violines y diversas guitarras. La lírica moderna explora la jerga dominicana y utiliza la astrología como recurso narrativo para definir los rasgos de personalidad de los protagonistas de una relación tóxica, así como el despecho, las heridas y las faltas que deja en la persona amada.

En “Jezabel”, Santos y Royce nos envuelven en una historia de pasión e incorporan elementos de R&B y beats de reguetón, lo que refuerza la narrativa del tema. Por su parte, en “Ay, San Miguel!” los artistas rinden tributo al Caribe y sus ritmos, haciendo un guiño a la bomba puertorriqueña.

El álbum cierra con “La Última Bachata”, que incorpora destellos del bolero de antaño y una estética sonora vintage, rindiendo un tributo luctuoso a algunas de las voces más emblemáticas de la música global: Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince y los íconos dominicanos Yoskar Sarante y Ruby Pérez.

Líricamente, la producción transita entre el español y el inglés, incorporando este último en historias que nos trasladan a Nueva York, cuna de los intérpretes y epicentro de la dominicanidad en Estados Unidos.Los temas incorporan referencias líricas contemporáneas y jerga actual, pero sin dejar la inconfundible carga poética propia de Santos, guiado por el poder narrativo de cada verso, que cuenta historias de amor, desamor, deseo y profunda vulnerabilidad.

La producción incluye tan solo una colaboración, “Menor”, junto al artista emergente dominicano Dalvin La Melodía, lo que conecta a tres generaciones de amantes de la bachata.

Para celebrar este histórico momento cultural, Santos y Royce organizaron un listening party exclusivo en uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, el Madison Square Garden Arena, que reunió a líderes de la industria, creadores, fans de los artistas y medios de comunicación.

Better Late Than Never

  1. Better Late Than Never
  2. Estocolmo
  3. Lokita por mí
  4. Jezabel
  5. Dardos
  6. La amaré
  7. Celeste
  8. Ay! San Miguel
  9. Encerrados
  10. Menor – ft. Dalvin La Melodía
  11. Blancanieves
  12. Mi Plan

Temas
Te puede interesar

Productora Emma Lustres triunfa en los próximos Premios Forqué

El Teatro Real recibe el Premio Nacional de Turismo

Cierran prestigioso cine en París por plaga de chinches

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su encuentro con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen
CASA BLANCA

UE vería poder económico de EEUU como un peligro para su supervivencia

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden y la exprimera dama Jill Biden asistieron al servicio fúnebre del exvicepresidente Dick Cheney en la Catedral Nacional el 20 de noviembre de 2025 en Washington, DC. Pence observa con detenimiento a Biden.
Estados Unidos

Trump rescinde de todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
ESTADOS UNIDOS

Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

Un fanático del Palmeiras camina por una calle de Lima antes de la final de la Copa Libertadores, el 28 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Hincha de Palmeiras muere en accidente antes de la final de la Copa Libertadores en Lima

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
POLÍTICA

Honduras enfrenta unas elecciones decisivas entre denuncias de fraude y polarización

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño del Distrito 113 de Florida.
HIJO TÍPICO DEL DISTRITO 113

"Florida no está en venta", advierte republicano moderado aspirante al Congreso estatal

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes

El Papa León XIV oficia una misa en el Volkswagen Arena como parte de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, en Estambul, el 29 de noviembre de 2025. 
VATICANO

El Papa preside su primera misa en Turquía tras visitar la Mezquita Azul