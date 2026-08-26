miércoles 26  de  agosto 2026
MODA

Rosalía y Jacob Elordi entre mejor vestidos según la revista Vanity Fair

La edición estadounidense de la publicación ha recuperado sus tradicionales listas de los mejor vestidos, que no publicaba desde 2019

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

AFP

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Jacob Elordi o Teyana Taylor entre los mejor vestidos, Nicole Kidman o Lenny Kravitz en la categoría de 'perennes', Marc Jacobs o Kendall Jenner en la de 'profesionales', Rosalía en la de 'originales' y Guitarricadelafuente o Lux Pascal en la del 'futuro', son algunos de las personas con más estilo del mundo de la cultura, según la revista Vanity Fair.

La edición estadounidense de la publicación ha recuperado sus tradicionales listas de los mejor vestidos, que no publicaba desde 2019, y ha incluido en ellas hasta al papa León XIV, en el apartado de más 'originales', por una imagen en la que aparece con una sotana color crema y zapatillas Nike.

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Rosalía, entre las más originales

Esa lista está encabezada por el director de cine Spike Lee, por sus llamativos conjuntos con los que rinde homenaje al equipo de baloncesto New York Knicks, combinando sus colores, naranja y morado.

Y en ella aparece Rosalía, por "lograr que prendas de aspecto peculiar resulten naturales y sexis".

De la cantante española destacan especialmente el vestido rojo que llevó en la última gala de los Brit Awards cuando recogió el premio a la artista internacional del año, un diseño de Seán McGirr para McQueen, con aberturas y estampado en jacquard floral.

Otra cantante, la islandesa Bjork, también está considerada como una de las más originales, al igual que la diseñadora Sandy Powell o la patinadora estadounidense Alysa Liu.

Teyana Taylor y Jacob Elordi, los mejor vestidos

La clasificación general de las personalidades del mundo de la cultura mejor vestidas está liderada por la actriz Teyana Taylor ('One Battle After Another', 'Una batalla tras otra'), por aportar "un toque de estilo y vitalidad a la alta costura".

Jacob Elordi ocupa la segunda posición, "gracias a su capacidad para hacer que una bolsa de la compra parezca un bolso" de categoría.

Otra intérprete, Louisa Jacobson -hija de Meryl Streep y estrella de la serie 'The Gilded Age' ('La edad dorada'), fue seleccionada porque "logra que tanto un traje de cuero como una armadura al estilo de Juana de Arco irradien un atractivo sexual ajeno al género".

Y la arquitecta mexicana Frida Escobedo está en la lista porque "entiende que vestirse —al igual que diseñar un edificio— es una cuestión de proporción y matemáticas".

El cantante británico Harry Styles apuesta por "el poder de los pantalones cortos y sabe cómo llevar corbata, a veces ambas cosas a la vez", y la actriz estadounidense Hunter Schafer ("Euphoria") hace que cualquier vestido normal luzca genial.

Guitarricadelafuente y Lux Pascal, el futuro

Otra de las listas de la revista es la dedicada al 'futuro', con los famosos jóvenes que destacan por su estilo.

El cantante español Guitarricadelafuente, que recientemente ha debutado como actor, es el número uno por lucir las creaciones de Jonathan Anderson para Dior "de forma impecable".

La actriz chilena Lux Pascal es tan elegante como su hermano Pedro Pascal, mientras que Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay Z, es, a sus 14 años, una de las apuestas del futuro de la moda, según la revista.

"Un aura como si nunca hubiera visto un día nublado" es lo que ha llevado a Olympia de Grecia a la lista y los vestidos de la actriz Chase Infiniti durante la promoción de 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra') la han convertido en otra de las seleccionadas.

Una lista del futuro en la que aparece el jugador de fútbol noruego Erlong Haaland, por ser un deportista obsesionado con los bolsos Birkin y por su moño rubio.

Perennes, profesionales y dúos

La revista también destaca a los mejor vestidos ya convertidos en clásicos, a quienes destacan en el ámbito profesional y a las parejas que han deslumbrado en alguna aparición pública.

El diseñador Tom Ford, las actrices Nicole Kidman y Chloe Sevigny, el cantante Lenny Kravitz o la cantante y modelo Grace Jones están en el listado de 'perennes', dedicado a la elegancia clásica.

Rhianna y A$ap Rocky; el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte; Kim Kardashian y su hija North West; las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen; Timothée Chalamet y Kylie Jenner o Zendaya y su estilista Law Roach, están incluidos en los mejores dúos.

En cuanto a los profesionales mejor vestidos, Vanity Fair elige a los diseñadores Marc Jacobs, Alesandro Michele, Miuccia Prada o el dominicano Raul López, así como a la modelo Kendall Jenner.

FUENTE: EFE

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