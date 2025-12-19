Russell Brand critica romance de Katy Perry con Justin Trudeau

El acto r Russell Brand posa a su llegada para lanzar Meditación en la educación, una campaña de alcance global para enseñar meditación en la educación a 1.000.000 de jóvenes en riesgo el 2 de abril de 2013 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Russell Brand no esconde el rechazo hacia el nuevo interés romántico de su ex, Katy Perry . El músico, humorista y actor se pronunció al respecto durante un evento de Turning Point USA en Phoenix, donde mencionó a su exesposa, de 41 años, y al político, de 53.

"Estuve casado con ella. Todavía la amo, y me alegra que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira. Estaba bien con Orlando Bloom , ¿pero Justin Trudeau ? ¡Vamos! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo! ¡Ese títere globalista!, comentó Brand.

Perry y Brand se conocieron en septiembre de 2008, cuando la estrella de pop filmaba un cameo en el filme Get Him to the Greek.

Aunque la escena posteriormente fue eliminada, la conexión entre ambos famosos se mantuvo y en enero de 2010, luego de solo cuatro meses de noviazgo, se comprometieron. En octubre del mismo año, unieron sus vidas en una ceremonia en la India.

No obstante, el ocaso del romance llegó tan rápido como el idilio.

En diciembre de 2011, Brand anunció que él y Perry habían decidido poner fin a su relación tras poco más de un año de matrimonio. En julio de 2012, dijo en una entrevista a Howard Stern que a pesar de amar a la intérprete, entendió que la relación no funcionaba.

Relación con Trudeau

Tras nueve años de relación, un compromiso matrimonial y una hija en común nacida en 2020, Daisy Dove Bloom, Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su romance, el cual inició en 2016.

En julio, Katy y Justin Trudeau fueron vistos juntos por primera vez, cuando cenaron en el restaurante Le Violon en Montreal, Canadá. Entonces, también trascendió que previamente habían paseado por las calles de la ciudad.

Aunque en el momento no surgieron detalles comprometedores, posteriormente Justin asistió al concierto que Katy Perry ofreció en Montreal, como parte de su gira Lifetimes. El político no estuvo solo, durante la velada estuvo acompañado de su hija, Ella-Grace.

Sin embargo, luego de meses de especulaciones, el Daily Mail reveló fotografías que mostraban a la cantante estadounidense y al político besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, California. En las imágenes, la intérprete de 40 años lucía un traje de baño negro mientras la pareja se abrazaba en la cubierta superior.

Recientemente, hicieron su primera aparición pública al asistir a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse París, una cita en la que la estrella pop celebraba su cumpleaños.

Denuncias contra Brand

A principios de año, el intérprete británico fue acusado de cinco cargos de agresión y violación derivados de acusaciones de cuatro mujeres.

Las acusaciones de agresión sexual surgieron por primera vez en septiembre de 2023, luego de que cinco mujeres expusieron las presuntas experiencias en una investigación conjunta de The Sunday Times, The Times y el programa de actualidad de Channel 4, Dispatches.

Una de las denunciantes aseveró que el actor la había violado en un pueblo del sur de Inglaterra en 1999. Otros de los incidentes que han expuesto ocurrieron en Londres en 2001 y entre 2004 y 2005.

Brand ha negado las acusaciones.