sábado 6  de  diciembre 2025
CELEBRIDADES

Katy Perry oficializa relación con Justin Trudeau en Instagram

Perry se encontraba en Japón debido a su gira Lifetimes Tour, donde visitó junto a Trudeau al exprimer ministro japonés Fumio Kishida y a su esposa

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.&nbsp;

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 

Captura de pantalla/Youtube/The Daily Scope
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Katy Perry y Justin Trudeau son oficiales en Instagram. La intérprete publicó este sábado un álbum de fotos en la plataforma digital en la que incluyó un selfie con el exprimer ministro de Canadá y dos videos de momentos juntos en Tokio, Japón.

En el retrato, Perry y Trudeau se muestran cariñosos y posan mejilla con mejilla. En el video, también se muestran sonriendo mientras compartían en una cena, y en otro se ven en una exhibición de arte interactiva.

Lee además
Obra El grito del pueblo, de la serie Los hijos de la patria de Felipe Alarcón Echenique.
ARTES VISUALES

El universo del pintor Felipe Alarcón Echenique: memoria, neocubismo, mestizaje y neobarroco
Los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, junto a sus hijos, los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, la duquesa de Edimburgo Sofía y el príncipe Eduardo observan cómo el equipo acrobático de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), las Flechas Rojas, realizan un vuelo sobre el Palacio de Buckingham después de asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey Trooping the Colour en Londres el 15 de junio de 2024
POLÉMICA

Detienen a grupo que lanzó alimentos contra vitrina de joyas de la corona británica

"Tokyo times de gira y más () ♥", escribió la estrella pop en la publicación.

Perry se encontraba en Japón debido a su gira Lifetimes Tour, donde visitó junto a Trudeau al exprimer ministro japonés Fumio Kishida y a su esposa Yuko, el miércoles 3 de diciembre.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)

Romance

La relación de la cantante y el exprimer ministro de Canadá a sorprendido a muchos. Ambos fueron vistos juntos por primera vez en julio, cuando cenaron en el restaurante Le Violon en Montreal, Canadá. Entonces, también trascendió que previamente habían paseado por las calles de la ciudad.

Aunque en el momento no surgieron detalles comprometedores, posteriormente Justin asistió al concierto que Katy Perry ofreció en Montreal, como parte de su gira Lifetimes. El político no estuvo solo, durante la velada estuvo acompañado de su hija, Ella-Grace.

Sin embargo, luego de meses de especulaciones, el Daily Mail reveló fotografías que mostraban a la cantante estadounidense y al político besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, California. En las imágenes, la intérprete de 40 años lucía un traje de baño negro mientras la pareja se abrazaba en la cubierta superior.

Recientemente, hicieron su primera aparición pública al asistir a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse París, una cita en la que la estrella pop celebraba su cumpleaños.

Temas
Te puede interesar

Miami celebra a las mujeres que inspiran cambio y liderazgo en la comunidad

Vuelve a Miami "Mouse King: The Untold Story of The Nutcracker"

Roberto Carlos anuncia gira por Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ANáLISIS

Enfrentamiento de Powell a Trump, otra decepción para demócratas

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿VÍNCULOS CRIMINALES?

Zapatero en la mira: las nuevas revelaciones del "Pollo" Carvajal que podrían salpicar a España

Nicolás Maduro besa la bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

Te puede interesar

Nicolás Maduro besa la bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

Por Estefani Brito
El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental

 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD

EEUU endurece controles y anuncia "tarifa de aprehensión" de $5.000 a inmigrantes irregulares

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
Inmigración

USCIS crea unidad de investigación para detectar a extranjeros que representen "amenaza" para EEUU

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ANáLISIS

Enfrentamiento de Powell a Trump, otra decepción para demócratas