Katy Perry oficializa relación con Justin Trudeau en Instagram

MIAMI.- Katy Perry y Justin Trudeau son oficiales en Instagram. La intérprete publicó este sábado un álbum de fotos en la plataforma digital en la que incluyó un selfie con el exprimer ministro de Canadá y dos videos de momentos juntos en Tokio, Japón.

En el retrato, Perry y Trudeau se muestran cariñosos y posan mejilla con mejilla. En el video, también se muestran sonriendo mientras compartían en una cena, y en otro se ven en una exhibición de arte interactiva.

POLÉMICA Detienen a grupo que lanzó alimentos contra vitrina de joyas de la corona británica

"Tokyo times de gira y más () ♥", escribió la estrella pop en la publicación.

Perry se encontraba en Japón debido a su gira Lifetimes Tour, donde visitó junto a Trudeau al exprimer ministro japonés Fumio Kishida y a su esposa Yuko, el miércoles 3 de diciembre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)

Romance

La relación de la cantante y el exprimer ministro de Canadá a sorprendido a muchos. Ambos fueron vistos juntos por primera vez en julio, cuando cenaron en el restaurante Le Violon en Montreal, Canadá. Entonces, también trascendió que previamente habían paseado por las calles de la ciudad.

Aunque en el momento no surgieron detalles comprometedores, posteriormente Justin asistió al concierto que Katy Perry ofreció en Montreal, como parte de su gira Lifetimes. El político no estuvo solo, durante la velada estuvo acompañado de su hija, Ella-Grace.

Sin embargo, luego de meses de especulaciones, el Daily Mail reveló fotografías que mostraban a la cantante estadounidense y al político besándose en un yate en la costa de Santa Bárbara, California. En las imágenes, la intérprete de 40 años lucía un traje de baño negro mientras la pareja se abrazaba en la cubierta superior.

Recientemente, hicieron su primera aparición pública al asistir a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse París, una cita en la que la estrella pop celebraba su cumpleaños.