miércoles 12  de  noviembre 2025
CINE

Sabrina Carpenter protagoniza película de "Alicia en el País de las Maravillas"

La noticia llega una semana después de que Carpenter recibiera seis nominaciones a los Grammy por su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.&nbsp;

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sabrina Carpenter protagonizará su primera película para un gran estudio, en este caso, un nuevo musical de Universal Pictures. El proyecto se inspira en la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, con Lorene Scafaria como guionista y directora.

Además de protagonizarla, Carpenter producirá la película, aún sin título, junto con Marc Platt a través de su productora, Marc Platt Productions. Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton también participan en la producción a través de Alloy Entertainment, reportó Variety.

Lee además
Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar. video
CINE

Disney estrena primer trailer oficial de "Toy Story 5"
El logotipo del gigante japonés del entretenimiento y la electrónica Sony se muestra en la sede de la compañía en Tokio el 11 de noviembre de 2025. video
CINE

Fenómeno "Demon Slayer" impulsa acciones de Sony

El proyecto llega una semana después de que Carpenter recibiera seis nominaciones a los Grammy por su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend, incluyendo álbum del año, grabación del año y canción del año.

Por su parte, Lorene Scafaria es conocida por escribir y dirigir la película Hustlers, protagonizada por Jennifer Lopez, que recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla estadounidense en 2019.

Otros trabajos como guionista y directora incluyen las comedias The Meddler y Seeking a Friend for the End of the World. Próximamente, dirigirá el thriller de A24 Jonty, protagonizado por Jesse Plemons y Cole Escola.

Carrera com actriz

A pesar de que en los últimos años ha alcanzado popularidad como superestrella pop, la intérprete de Juno se dio a conocer por primera vez como actriz en la serie de Disney Girl Meets World. Otros créditos en la pantalla incluyen papeles secundarios en las películas Tall Girl de Netflix y en el drama The Hate U Give.

En 2020, también tenía previsto hacer su debut en Broadway con la versión musical de Mean Girls en el papel de Cady Heron. Sin embargo, la obra se canceló luego de solo dos presentaciones debido a la pandemia.

Este nuevo proyecto actoral será el primer largometraje de Carpenter desde que alcanzó el éxito global y los elogios de los Grammy por su álbum de 2024, Short n' Sweet.

De acuerdo a Variety, Netflix había adquirido previamente los derechos de un largometraje musical de Alicia en el País de las Maravillas de la productora At Last Productions de Carpenter.

Dicho acuerdo se anunció en 2020, antes del reciente ascenso de la cantante y actriz a la cima de su carrera. El proyecto nunca se concretó.

Temas
Te puede interesar

Jennifer Lawrence y Emma Stone llevarán al cine película de Miss Piggy

Glen Powell protagoniza remake de "El Sobreviviente"

De las calles a la gran pantalla: la impactante historia de Belén

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en la inauguración de las obras del muelle en Puerto Bolívar.  
DIPLOMACIA

Daniel Noboa confirma asistencia a ceremonia del Nobel para acompañar a María Corina Machado

Apagón general deja sin luz a República Dominicana. video
Crisis energética

Apagón masivo deja sin electricidad a República Dominicana

Te puede interesar

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

Por Daniel Castropé y Carlos Armando Cabrera
José Daniel Ferrer alza su voz y denuncia, una vez más, a la dictadura de Cuba y las otras de la región
CUMBRE

Lideres de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla a medios de prensa en el Capitolio.
CONGRESO/CIERRE

Cámara de Representantes vota hoy sobre el fin del cierre gubernamental

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
AVISO A VIAJEROS

MIA insta a pasajeros a contactar a sus aerolíneas y actualizarse antes de ir al aeropuerto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
DECLARACIONES

Israel pone plazo al régimen de Irán, afirma que su caída será antes de 2029