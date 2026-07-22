miércoles 22  de  julio 2026
POLÉMICA

Hallan muerto a cazatalentos de modelos francés vinculado a Epstein

La justicia francesa investigaba al hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación

Jeffrey&nbsp;Epstein,&nbsp;magnate y broker estadounidense, se suicidó en su celda a los 66 años, la noche del 9 de agosto de 2019.

Jeffrey Epstein, magnate y broker estadounidense, se suicidó en su celda a los 66 años, la noche del 9 de agosto de 2019.

Rick Friedman / Europa Press / Archivo

NANTERRE.- Daniel Siad, cazatalentos de modelos acusado de reclutar mujeres para el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, apareció muerto en su domicilio en las afueras de París, un deceso que sacudió este miércoles a las denunciantes que reclamaban justicia.

La justicia francesa investigaba al hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación. Él negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos.

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Pero fue hallado muerto el lunes en su domicilio en Colombes, al noroeste de París, y la justicia investiga ahora "las causas de la muerte", indicó la fiscalía de Nanterre, que confirmó una información del diario Le Parisien.

"Murió y era inocente", declaró a AFP su abogada Menya Arab-Tigrine, para quien "si murió de un infarto, esa espera [judicial] insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver".

La exmodelo sueca Ebba P. Karlsson presentó la primera denuncia en febrero, tras reconocerlo en los archivos desclasificados sobre Epstein, en los que se menciona a Daniel Siad en más de mil documentos.

En su denuncia, acusaba al cazatalentos de violarla cuando tenía 20 años y de explotarla sexualmente, presentándola a Gérald Marie, antiguo director de la prestigiosa agencia de modelos Elite, a quien también acusaba de violación.

Ambos siempre lo han negado.

"Estoy conmocionada", dijo a AFP Karlsson. "Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora... Es muy frustrante", agregó.

"Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales... Espero que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento", precisó.

"Devastador"

Karlsson y la periodista británica Lisa Brinkworth --que acusa a Gérald Marie de agresión sexual en 1998-- fundaron el colectivo "Victorious Angels - WE RISE", que desde hace varios años denuncia violencias sexuales en este mundo y en el entorno de Epstein.

En 2019, el financiero estadounidense, detenido por explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en Estados Unidos.

Y en 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein, se suicidó en detención, tras ser imputado por violaciones a menores y acoso sexual.

"Es devastador que las sobrevivientes del caso Brunel hayan sido primero privadas de justicia, y ahora las del caso Siad", lamentó Brinkworth, en declaraciones a AFP. "La policía debería haberlo detenido" tras las denuncias, agregó.

Sus abogados Colomba Grossi y William Bourdon denunciaron una "falta grave" de la fiscalía de París, que "se burla de las víctimas de delitos sexuales".

Tras la muerte de Brunel, las investigaciones se cerraron sin indagar en su entorno, pese a que el nombre de Siad había aparecido en el caso.

La desclasificación en Estados Unidos de miles de archivos pertenecientes a Jeffrey Epstein las reactivó, con la apertura a comienzos de 2026 de una amplia pesquisa por parte de la fiscalía de París.

Siad representaba una pista valiosa, señaló a AFP Juliette G., una exmodelo francesa de 43 años que afirma que la reclutó en París para presentarla a Epstein en 2004.

En junio, los investigadores la convocaron como testigo para recabar "información complementaria", indicó a AFP. Pero con su muerte, "se esfuma un nuevo eslabón para esclarecer la historia y encontrar a los responsables", lamentó.

FUENTE: AFP

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