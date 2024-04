Samadhi Zendejas niega tener un romance con William Levy

"No te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos. O sea, era la primera persona que yo veía al despertar y la última, compartimos de lunes a sábado más de 12 horas en un foro", comentó.

Asimismo, agregó que ellos han mantenido un vínculo profesional en todo momento y que fuera del set no hay ningún romance.

De cara a los rumores

La actriz de 29 años está consciente de los chismes y rumores que giran en torno a ella y cómo ha sido mencionada como una posible causa de la separación de Levy y Gutiérrez. Sin embargo, agregó que no se deja afectar por estos comentarios pues sabe que no son reales.

"No me molesta. Es parte de... El hecho que sea una persona pública siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero son Nuria y Santiago (sus personajes en Vuelve a mí) los que tienen esta extraordinaria química", enfatizó.

Explicó que ni ella ni el actor han abordado estos rumores durante las grabaciones. "Estábamos tan enfocados en el proyecto, en construir esta historia con mucha verdad que no, no le prestamos mucha atención, no".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por S A M A D H I Z E N D E J A S (@samadhiza)

Sin embargo, sí destacó que para no avivar especulaciones, siempre marcaron límites en el set y se trataron con respeto. "Decíamos: ‘Híjole, no me agarres en la escena, porque si nos toman una foto, van a pensar de más’. Pero no, siempre fue con mucho respeto, con mucho profesionalismo de ambas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero".

Manifestó que Levy siempre fue profesional, atento y comprometido a lograr que sus personajes evocaran la relación en pantalla.

"Es un galán en toda la extensión de la palabra, es alguien adorable, se lo dije el día que terminamos de filmar, fue un gran compañero, súper solidario, decía: ‘Sama, construyamos esto desde aquí, hagamos esto’, y logramos escenas muy hermosas".