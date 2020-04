Sarodj Bertin defiende a las mujeres fuertes con "Bla bla bla" y "Mi guerrera"

Niñez en Haití

Sarodj nació en Puerto Príncipe en 1986. Su nombre, contó, significa ‘primer rayo de luz’, y se lo puso su madre. “Es un nombre indígena taíno de la isla de La Española”, agregó.

Cuando tenía 8 años, su madre, Mireille Durocher, de 38 años, fue asesinada en Haití. Era 1995 y Durocher ejercía como abogada y activista a favor de los derechos humanos. Era representante de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ponía en tela de juicio al gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Al momento de su muerte estaba en pleno proceso de litigación con el ejército de EEUU.

La pequeña Sarodj tuvo que viajar con su padre y sus tres hermanos a República Dominicana, que se convirtió en su patria adoptiva. El amor que desde niña ha sentido por su madre le inspiró a estudiar Leyes, carrera que llevó hasta una Maestría en Derecho de Negocios y Litigación Internacional.

Ahora, a cargo de la Fundación Sarodj For A Purpose (fundada en 2011), ayuda a niños a cumplir muchos sueños, gracias a varios orfanatos en Haití y República Dominicana, para que los pequeños accedan a elementos básicos para su educación y crecimiento.

#backtoschool for my kids of the #orphanage #lamaindivine View this post on Instagram #backtoschool for my kids of the #orphanage #lamaindivine A post shared by Sarodj For A Purpose (@sarodjforapurpose) on Sep 9, 2019 at 6:32am PDT

“Todos tenemos un propósito muchísimo más grande que nosotros, y yo lo encontré, y entiendo que es trabajar con los niños y hacer algo para que el futuro de ellos sea mejor”, destacó Bertin.

La artista, que ha colaborado con organizaciones filantrópicas como Manitas en las Calles y La Alianza Internacional para la Recuperación de Haití (AIRH), añadió que los niños “pueden hacer un cambio real en nuestro mundo”.

Reina de belleza

Sarodj hizo historia en su país natal, que en 2010 pudo regresar al certamen Miss Universo tras 22 años de ausencia. La despampanante haitiana no solo fue Miss Haití 2020 para destacar la belleza femenina, sino para poder ayudar a otros.

“Siempre he sido una persona arriesgada, sé que cuando tomo una decisión es porque creo en mí y en lo que estoy haciendo”, afirmó Sarodj. Aunque dejó su carrera como abogada tras ejercer por tres años en República Dominicana, su instinto le indicaba que detrás de esa puerta había un montón de oportunidades (por cierto, muy merecidas). Y así fue.

Miss Haití la llevó al cine, a la televisión, y también a la música. “He descubierto nuevas pasiones, cosas que desde pequeña tenía en mí y que yo disfrutaba, pero lo veía como un hobby, no como un trabajo”, dijo la talentosa artista.

De la pasarela a la música urbana

“Ellos llegan a la disco y nos ven como la presa… Si nos ven que andamos solas es porque así se nos antoja”, canta Sarodj en su segundo sencillo Bla bla bla, un tema de ritmo pegajoso escrito y producido en colaboración con Gio Black Rose, y que sigue al exitoso No me dejes sola, junto a Mozart La Para.

Mujeres empoderadas no quieren “bla bla bla”; de eso se trata esta canción, lanzada a finales de febrero y con más de 2 millones de visitas en YouTube.

“Esa es la intención, que el hombre entienda que las mujeres de ahora somos diferentes, que somos mujeres fuertes, tenemos carácter y sabemos lo que queremos en la vida, y que no nos pueden embobar con palabritas, con dulzuritas. Tienen que traernos propuestas reales, y por eso le decimos que no al ‘bla bla bla’”, enfatizó.

También agradeció este nuevo camino en la música. “Comencé con la música porque me enamoró, y el hecho de que yo pueda expresarme a través de ella me hace feliz, me deja saber que puedo utilizar mis letras para dejar mensajes positivos en el mundo”.

“Mi guerrera”

Recientemente lanzó el tema Mi guerrera, un hermoso homenaje musical para su madre.

“El 28 de marzo mi madre cumplió 25 años de fallecida, y obviamente es una fecha muy dolorosa para mí y para mi familia, y para todo el país, porque Haití también perdió a una gran guerrera”, destacó la artista.

“Es una canción que escribí para ella, para demostrarle a la mujer que nosotras somos capaces de cualquier cosa, y que no es verdad que tenemos límites, porque mi madre nunca los tuvo y nunca se echó para atrás. Sabiendo que su vida podía correr peligro nunca desistió de sus ideales y de luchar por los demás”.

Actualmente trabaja para sacar un disco en el verano.

Embed

@GrethelDelgado_