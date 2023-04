Scorsese se une a David Johansen en "Personality Crisis"

En esta imagen proporcionada por Showtime, David Johansen en Personality Crisis: One Night Only, un documental dirigido por Martin Scorsese y David Tedeschi, que se estrena el 14 de abril en Showtime.

NUEVA YORK.- Martin Scorsese totalmente metido en la preparación de Killers of the Flower Moon (Asesinos de la luna de flores) cuando Mara Hennessey se acercó para invitarlo a ver a David Johansen. El exlíder de la banda pionera de proto-punk de la década de 1970, los New York Dolls, y esposo de Hennessey, estaba presentando un nuevo espectáculo en el Café Carlyle.

Como su alter ego copetudo, Buster Poindexter, Johansen estaba interpretando versiones simplificadas de sus propias canciones y éxitos de los Dolls, con muchos interludios reflexivos y cómicos. Scorsese, enamorado de la actuación de Johansen, decidió inmediatamente filmarla, le recordaba a un Nueva York desaparecido.

“Fue una sensación natural: tenemos que hacer esto”, explicó Scorsese en una entrevista. “Tenemos que capturarlo antes de que se vaya”.

Personality Crisis: One Night Only, que se estrena hoy en Showtime, es el resultado de mezcla de imágenes que Scorsese y el codirector David Tedeschi filmaron durante dos noches en el hotel de lujo Carlyle en enero de 2020 con recuerdos de la variada carrera de Johansen y entrevistas íntimas grabadas durante la pandemia por la hija de Johansen y Hennessey, Leah.

Al igual que la reciente serie de Netflix de Scorsese Pretend It’s a City con Fran Lebowitz, también es un retrato de una voz neoyorquina tranquila y vibrante en una ciudad que ahora apenas se parece a aquella en la que todos se forjaron.

“El ambiente del que salió él en los años 70', en cierto modo, yo todavía estoy ahí”, dice Scorsese, cuyo tercer largometraje, Mean Streets, se estrenó el mismo año que el primer álbum de los Dolls. “Tiene que ver con Nueva York porque vivimos en Nueva York. No voy a ir a Los Ángeles, no voy a ir a Chicago. Yo vivo en Nueva York. Y esto es una parte de donde vengo. Resulta que ha cambiado, ha terminado, se ha ido, se va a otro lado”.

El tiempo ocupa la mente de Scorsese, de 80 años, quien en un mes estrenará en Cannes Killers of the Flower Moon, su extensa adaptación del éxito de ventas de David Grann sobre una serie de asesinatos de miembros de la tribu Osage en la década de 1920 en Oklahoma. El alcance del lanzamiento de Apple, con un presupuesto de 200 millones de dólares y una duración de casi cuatro horas, lo convierte en uno de los mayores proyectos de Scorsese.

“No son cuatro horas”, dice. “Es largo. Es una epopeya”.

Tomando en cuenta The Irishman (El irlandés), las ambiciones de Scorsese parecen ir en aumento con la edad. Producciones más grandes, dice, es a lo que apunta ahora, incluso si está menos acostumbrado a dirigir el movimiento de grupos masivos de personas como lo hacen Steven Spielberg o Ridley Scott.

“Ellos simplemente chasquean los dedos y sucede. Pero yo no puedo. Tal vez podría”, dice Scorsese. “Algo diferente sucede. Si el personaje se encuentra en una historia que lleva más tiempo contar, entonces me siento cómodo con eso. Y creo que hay una audiencia para eso. O debería decir que creo que todavía hay una audiencia para eso”.

Pueden surgir otros grandes proyectos, dice Scorsese. “Si llego allí”, indica. “Tienes que llegar allí”.

Todo lo cual hace que Personality Crisis, intercalada entre dos obras maestras monumentales, sea un contraste conmovedoramente íntimo.

“Me sorprendió lo mucho que me gustó”, dice Johansen. “Casi no me sentí mal”.

Johansen, nacido en Staten Island, ahora de 73 años, fue una figura fundamental de barrio East Village de Nueva York de los años 70' y los New York Dolls presagiaron el movimiento punk. Desde entonces, se ha reinventado a sí mismo como el cantante de salón Buster Poindexter, que tuvo el éxito de los 80' Hot Hot Hot (una canción que Johansen ahora más o menos niega). Muchos recordarán a Johansen como el fantasma taxista de las Navidades del pasado en Scrooged (Los fantasmas atacan al jefe) de 1988.

Parte de la alegría de Personality Crisis es que saca a Johansen, tan a menudo asociado con eras particulares del rock, fuera de esos contextos. Aquí, es simplemente un artista de salón con voz rasposa, un sobreviviente del rock ‘n’ roll con las anécdotas que lo acompañan.

“No es un documental de rock”, dice Hennessey. “Para mí, es un retrato de un artista”.

“Estas películas que hacemos David y yo me liberan para pensar de manera diferente sobre las películas narrativas que estoy haciendo. Las películas de ficción que estoy haciendo se están volviendo más como novelas. Estas no lo son del todo”, agrega Scorsese. “A veces te encierras en lo que te rodea y en la forma en que se supone que deben hacerse las cosas. En Italianamerican, solo puse la cámara sobre mi madre y mi padre hablando y fue interesante. Cambió todo para mí”.

FUENTE: AP