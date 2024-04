Se rumora que William Levy mantuvo un amorío mientras grababa serie en España

Según el presentador, Levy se involucró emocionalmente con una mujer durante su estancia en el viejo continente en 2022, cuando grababa el proyecto que se estrenó en abril de 2023.

Aunque esto quizá no sorprenda, pues el intérprete ha sido señalado en el pasado de mantener amoríos durante sus grabaciones y poseer un largo historial de infidelidades; Origel señaló que presuntamente la mujer que se involucró con el actor salió en estado, pero que fue incitada a abortar.

"Ha surgido que William tuvo un romance con una mujer ahí en España y se embarazó. Le dio 400 euros (427 dólares) para que se fuera a aventar el muchacho, para que abortara", dijo el presentador sin citar fuentes ni exponer la identidad de la presunta mujer.

Tampoco informó si cuando esto ocurrió Elizabeth y William se encontraron separados.

Hasta los momentos, las únicas reacciones de Levy ante los rumores son estados en Instagram que parecen exponer su sentir en medio de todo el conflicto mediático.

Recientemente escribió: "Sigue pensando que me siento deprimido. Sé que eso es lo que quieres oír. Pero no, me siento más fuerte que nunca, Lu, la próxima vez planifica mejor las cosas".

William Levy Mensaje de William Levy en Instagram. Captura de pantalla/Instagram/@willevy

Romance con Samadhi Zendejas

Luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmara que ella y Levy se habían separado tras 20 años de relación, y dos hijos en común, los señalamientos sobre la causa de la ruptura apuntaron a la coestrella del cubano en la novela Vuelve a mí, Samadhi Zendejas.

A ambos se les ha vinculado desde mediados de 2023.

No obstante, recientemente la actriz abordó la polémica y negó que ella y Levy mantengan algún tipo de relación más allá de la pantalla.

Durante una breve entrevista al programa Al rojo vivo, Zendejas señaló que es normal que las personas crean que ella y Levy tienen química, pues la fueron desarrollando durante todo el tiempo que pasaron grabando Vuelve a mí. Pero aseveró que esa química jamás salió de la ficción.

"No te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos. O sea, era la primera persona que yo veía al despertar y la última, compartimos de lunes a sábado más de 12 horas en un foro", comentó.

Manifestó que Levy siempre fue profesional, atento y comprometido a lograr que los personajes de ambos transmitieran en pantalla lo que dictaba el guion: una relación sentimental.

"Es un galán en toda la extensión de la palabra, es alguien adorable, se lo dije el día que terminamos de filmar, fue un gran compañero, súper solidario, decía: ‘Sama, construyamos esto desde aquí, hagamos esto’, y logramos escenas muy hermosas".