William Levy sobre Elizabeth Gutiérrez: "ella también cometió errores"

MIAMI.- Si bien Elizabeth Gutiérrez no especificó las razones por las que su relación con William Levy llegó a su fin, los conflictos que la pareja protagonizó han ido saliendo a la luz. Ante esto, el intérprete ha manifestado poco, pero ha sido enfático en que posee su versión de los hechos.

La breve declaración la hizo a la conductora Ana María Alvarado, del programa Sale el sol, quien aseveró que pudo comunicarse con Levy, pero que este dejó claro que por los momentos no dará entrevistas ni hablará al respecto con nadie, pues no quiere decir algo de lo que después se arrepentirá.

"Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, 'puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti ni a nadie, porque no quiero que, por estar enojado, llegue a hablar mal de la madre de mis hijos'", mencionó Alvarado en vivo el comentario del actor.

La postura de William Levy

El actor, según dijo la presentadora, no está dispuesto en estos momentos a confirmar o desmentir situaciones, pero sí quiere que se sepa que no es el único responsable de lo ocurrido.

"Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores... Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho", expresó a la comunicadora.

El actor manifestó que no quiere acrecentar la polémica que actualmente gira en torno a su familia, pues desea proteger su privacidad y seguridad.

"Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques", agregó.