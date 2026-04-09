Sean 'Diddy' Combs pide al tribunal de apelaciones de EE.UU. revocar su sentencia

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

NUEVA YORK.- Los abogados de Sean "Diddy" Combs instaron el jueves a un tribunal de apelaciones a revocar la condena de más de cuatro años de prisión impuesta el año pasado al magnate del hip-hop estadounidense por delitos relacionados con la prostitución.

Combs, de 56 años, fue sentenciado en octubre tras un juicio escandaloso que detalló las supuestas orgías que organizaba: maratones sexuales con acompañantes masculinos contratados, su exnovia Casandra Ventura y otra mujer no identificada.

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Fue absuelto por un jurado de los cargos más graves —tráfico sexual y crimen organizado—, pero declarado culpable de dos cargos de transporte de personas a través de las fronteras estatales para la prostitución.

El artista, ahora en desgracia, no estuvo presente el jueves en el tribunal de Manhattan mientras su abogada defensora, Alexandra Shapiro, intentaba convencer a un panel de tres jueces de que la condena de cuatro años y dos meses era injustamente larga para sus crímenes.

"Las pruebas en las que se basó el juez eran totalmente independientes y, de hecho, se referían a conductas por las que fue absuelto", afirmó Shapiro.

Conflicto

La fiscal afirmó que el juez de distrito Arun Subramanian no debió haber considerado las pruebas de que Combs amenazó a Ventura y a la otra mujer, ya que estaban relacionadas con los cargos por los que fue absuelto.

Los fiscales discreparon y señalaron un caso en el que Combs le mostró a Ventura videos de ella participando en fiestas sexuales horas antes de otro incidente violento, en un aparente intento de asegurar su participación continua.

"Estos incidentes están específicamente vinculados al transporte", declaró la fiscal Christy Slavik ante el tribunal.

Como muestra de la complejidad de los argumentos legales, Slavik utilizó en un momento dado la analogía de la pizza para destacar la relevancia de ciertas "porciones" de las pruebas para la sentencia final.

El tribunal no emitió un fallo inmediato en lo que el juez William Nardini calificó como un "caso excepcionalmente difícil".

Combs también ha apelado su condena, aunque este asunto no se trató en detalle el jueves.

Se encuentra recluido en la prisión de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey, y su liberación está prevista para la primavera de 2028.

FUENTE: AFP