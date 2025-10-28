martes 28  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028

Los fiscales habían solicitado 11 años tras las rejas para Diddy, pero el juez de distrito dictó una sentencia de 50 meses

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss

NUEVA YORK.- Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos liberarán a Sean "Diddy" Combs el 8 de mayo de 2028, según mostró el lunes un registro en línea de reclusos, tras haber estado encarcelado más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución.

Los fiscales habían solicitado 11 años tras las rejas para Combs, de 55 años, pero el juez de distrito Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500.000 dólares a principios de este mes.

El productor y músico estadounidense Sean Diddy Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.
CONTROVERSIA

Equipo de Diddy inicia proceso judicial para impugnar condena de cuatro años
El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
CONTROVERSIA

Príncipe Andrés exige dos propiedades a cambio de abandonar residencia real

La defensa de Diddy ha apelado tanto la condena como la sentencia, lo que podría afectar la fecha indicada por la Oficina Federal de Prisiones.

La fecha toma en cuenta el tiempo que el astro del hip hop ya ha cumplido en una cárcel de Brooklyn.

Combs fue absuelto por un jurado en julio de los cargos más graves en su contra, tráfico sexual y crimen organizado, pero fue condenado por dos cargos de transporte de personas entre estados con fines de prostitución.

Subramanian dijo que estaba obligado por la ley a dictar una sentencia que reflejara la gravedad de los delitos de Combs, los cuales, según él, han causado daños irreparables a dos mujeres.

El propio Subramanian señaló que el castigo que impuso era significativamente más corto que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses.

Le dijo a Combs que confiaba en que aprovecharía al máximo la segunda oportunidad que esta sentencia representaba.

Combs contó al tribunal, entre lágrimas antes de que el juez diera su veredicto, que estaba verdaderamente arrepentido por sus acciones.

El cantante se disculpó con su familia y con sus víctimas, diciendo que su comportamiento era 'repugnante, vergonzoso y enfermizo'.

Subramanian recordó a Combs que su tiempo en prisión no sería de por vida. "Vas a superar esto", dijo el juez a él y a su familia.

