Selena Gómez lanza nueva canción "In The Dark" para serie de Netflix

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- La segunda temporada de la exitosa serie Nobody Wants This, transmitida por Netflix , llega acompañada por una cautivadora banda sonora. En su nueva incursión musical, Selena Gómez ha sido la artista elegida para encabezar este lanzamiento con el nuevo tema In The Dark.

El sencillo llega en simultáneo con un video musical inspirado en el álbum Revival de la cantante, una de sus épocas artísticas más aclamadas y recordadas por el público. Este proyecto, que incluye hits emblemáticos como Good For You y Hands To Myself, recientemente cumplió diez años de estreno.

“Es solo una pequeña gota de nostalgia que espero les guste”, escribió Gomez en Instagram.

De acuerdo con la revista Glamour, el sonido de In The Dark guarda similitudes con Wolves, una colaboración de la también actriz con Marshmello que gozó de gran éxito comercial en 2017.

En sus historias de Instagram, la recién casada dio detalles del video dirigido por Luke Orlando, revelando que fue filmado en menos de ocho horas.

La canción es el acompañamiento perfecto para la nueva entrega de la historia de amor entre Joanne y Noah, interpretados por Kristen Bell y Adam Brody. En su primera temporada, la relación fue elogiada por ser un retrato realista y libre de los estereotipos tóxicos que se suelen encontrar en las comedias románticas.

Nueva música

A principios de este año, Selena Gómez le dio una grata noticia a sus seguidores al anunciar su nuevo proyecto discográfico I Said I Love You First, en colaboración con su reciente esposo, el aclamado productor Benny Blanco.

Lanzado el 21 de marzo, el álbum fue una sorpresa para los fanáticos de la cantante, quien en el pasado se había sincerado sobre sus dudas sobre regresar a la industria musical.

El disco, que incluye catorce temas, ha sido elogiado por su sonido pop fresco y honesto, marcando el regreso de Gómez a un proyecto de larga duración en inglés tras cinco años.