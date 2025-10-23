viernes 24  de  octubre 2025
MÚSICA

Selena Gómez lanza nueva canción "In The Dark" para serie de Netflix

El nuevo sencillo llega en simultáneo con un video musical inspirado en el álbum Revival, uno de los proyectos más exitosos de Selena Gómez

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.&nbsp;

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024. 

AFP/Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La segunda temporada de la exitosa serie Nobody Wants This, transmitida por Netflix, llega acompañada por una cautivadora banda sonora. En su nueva incursión musical, Selena Gómez ha sido la artista elegida para encabezar este lanzamiento con el nuevo tema In The Dark.

El sencillo llega en simultáneo con un video musical inspirado en el álbum Revival de la cantante, una de sus épocas artísticas más aclamadas y recordadas por el público. Este proyecto, que incluye hits emblemáticos como Good For You y Hands To Myself, recientemente cumplió diez años de estreno.

Lee además
El actor George Clooney asiste al photocall de la película Wolfs presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.
CINE

Nueva película de George Clooney para Netflix explora paso del tiempo
Olga Tañón en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina. 
EN VIDEO

Olga Tañón, Elvis Crespo, Karina y Aleska Génesis en los Latin Billboard 2025

“Es solo una pequeña gota de nostalgia que espero les guste”, escribió Gomez en Instagram.

De acuerdo con la revista Glamour, el sonido de In The Dark guarda similitudes con Wolves, una colaboración de la también actriz con Marshmello que gozó de gran éxito comercial en 2017.

Embed

En sus historias de Instagram, la recién casada dio detalles del video dirigido por Luke Orlando, revelando que fue filmado en menos de ocho horas.

La canción es el acompañamiento perfecto para la nueva entrega de la historia de amor entre Joanne y Noah, interpretados por Kristen Bell y Adam Brody. En su primera temporada, la relación fue elogiada por ser un retrato realista y libre de los estereotipos tóxicos que se suelen encontrar en las comedias románticas.

Nueva música

A principios de este año, Selena Gómez le dio una grata noticia a sus seguidores al anunciar su nuevo proyecto discográfico I Said I Love You First, en colaboración con su reciente esposo, el aclamado productor Benny Blanco.

Lanzado el 21 de marzo, el álbum fue una sorpresa para los fanáticos de la cantante, quien en el pasado se había sincerado sobre sus dudas sobre regresar a la industria musical.

El disco, que incluye catorce temas, ha sido elogiado por su sonido pop fresco y honesto, marcando el regreso de Gómez a un proyecto de larga duración en inglés tras cinco años.

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025

Premios Platino presenta 12 categorías

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania