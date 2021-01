Selena Gómez sorprende al cantar en español "De una vez"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

La letra de la canción habla acerca de las heridas que deja el amor, lo que ha generado polémica entre sus fans, quienes consideran que posiblemente Gómez le canta a su expareja, el cantante Justin Bieber.

"Ya no duele como antes, no. La herida de tu amor sanó. De una vez por toda, soy más fuerte sola. Es que no me arrepiento del pasado. Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas. Pero ahora este pecho es antibalas", recita Selena Gómez en su nuevo tema en español, idioma en el que no cantaba desde hace 10 años.

Gómez y Bieber fueron novios desde 2011 y su relación duró casi ocho años.

En una entrevista para el programa radial Weekend Edition Sunday, la cantante aseguró que fue víctima de ciertos abusos durante el noviazgo. "Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos", expresó en su momento.

De una vez también cuenta con videoclip, el cual está disponible en YouTube y que ya cuenta con casi 29 millones de reproducciones.