viernes 30  de  enero 2026
HOMENAJE

Senado de Puerto Rico declara a Daddy Yankee "Hijo distinguido de San Juan"

La ceremonia tuvo un carácter profundamente íntimo gracias a la presencia de su madre, Rosa Rodríguez Cintrón, y su hermano Nomar Axel Ayala

El artista urbano Daddy Yankee

El artista urbano Daddy Yankee

Cortesía/ Santa Cruz Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Puerto Rico rindió un tributo histórico a Daddy Yankee, quien fue proclamado oficialmente como Hijo Distinguido de San Juan tras una trayectoria que transformó la música urbana en un fenómeno global. El evento se llevó a cabo en el Senado de Puerto Rico y contó con una mezcla única de figuras políticas y grandes estrellas de la industria musical.

La ceremonia tuvo un carácter profundamente íntimo gracias a la presencia de su madre, Rosa Rodríguez Cintrón, y su hermano Nomar Axel Ayala.

Lee además
El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
El artista colombiano Jheral.
MÚSICA

"Locura", la nueva canción del artista colombiano Jheral

Durante su intervención el alcalde Miguel Romero Lugo destacó que el legado de Ramón Luis Ayala Rodríguez trasciende las listas de éxitos para convertirse en un símbolo de superación y orgullo nacional.

"Su legado no es solo de música, es un legado cultural, social y de inspiración para nuestro pueblo. Hoy, el género urbano es uno de los principales referentes de lo que es Puerto Rico a nivel global y jamás hubiéramos imaginado que ese movimiento se convertiría en lo que es hoy”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

El mundo del entretenimiento también se hizo presente con figuras de la talla de Tito El Bambino y Baby Rasta, además del reconocido productor argentino Bizarrap y la ex Miss Universo Zuleyka Rivera.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada ocurrió cuando la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico interpretó una versión magistral de la sesión 66 junto a su éxito más reciente titulado Sonríele.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por DY (@daddyyankee)

Palabras de su madre

El artista se mostró visiblemente conmovido ante el arreglo sinfónico de sus temas mientras compartía que recibía este honor en nombre de todo el movimiento urbano que ayudó a construir desde sus cimientos.

“Cuando me hablaron de este homenaje, dije que no podía recibir esto sin que estuvieran aquí. Recibo con entusiasmo la distinción que me confieren no solo como título personal, sino de parte del movimiento urbano”, destacó el artista, haciendo referencia a sus colegas de la música y su familia.

El lado más humano del reguetonero quedó al descubierto durante el discurso de su madre, quien recordó anécdotas de su infancia y una profecía que recibió cuando él apenas tenía siete años.

“Raymond creció entendiendo que representar a Puerto Rico es una responsabilidad, que representar a Puerto Rico en el mundo no es solo un privilegio, sino un compromiso, y así lo ha hecho con su música, con su conducta y con su manera de conectar con millones de personas que, sin conocerlo, aprendieron a querer a Puerto Rico a través de él”, expresó su progenitora.

Por su parte, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz enfatizó la importancia del cantante por encima de cualquier otro logro internacional destacando su capacidad para conectar con el corazón del pueblo puertorriqueño.

Este homenaje quedará inmortalizado en la infraestructura de la ciudad, ya que la Cámara de Representantes aprobó que la carretera estatal PR 36 en San Juan lleve desde ahora el nombre de Daddy Yankee como un recordatorio permanente de su impacto generacional.

Temas
Te puede interesar

Los nominados a las principales categorías de los Grammy

Pieter Mulier abanonda dirección artística de la firma francesa Alaïa

Muere Catherine O'Hara, legendaria actriz de comedia, a los 71 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy