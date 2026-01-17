sábado 17  de  enero 2026
PREMIOS

"Sentimental Value" de Joachim Trier gran ganadora de los European Film Awards

La película se alzó con 6 premios en las categorías de mejor director, guionista, actor, actriz, banda sonora original y la codiciada mejor película

Sentimental Value de Joachim Trier gran ganadora de los European Film Awards

"Sentimental Value" de Joachim Trier gran ganadora de los European Film Awards

AFP / RALF HIRSCHBERGER
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sentimental Value, de Joachim Trier, ganó el premio a la mejor película en la 38ª edición de los European Film Awards, celebrada el sábado en Berlín. La película también se alzó con los premios a mejor director, guionista, actor, actriz y banda sonora original.

La actriz protagonista, Renate Reinsve, afirmó que la campaña de premios había sido un viaje sentimental, pero el actor principal, Stellan Skarsgård, declaró que sus posibilidades de ganar el Óscar eran “escasas”, a pesar de su reciente victoria en los Globos de Oro.

Lee además
Kourtney Kardashian y Travis Barker asisten a la 94ª entrega anual de los Premios de la Academia el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California. 
CELEBRIDADES

Kourtney Kardashian confiesa que ha estado sobria por 3 años
La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.  
DUELO

Familia Real de España despide a Irene de Grecia en emotivo funeral

"Esta es una película sobre la relación entre un padre y su hija, y entre dos hermanas, y quiero decirles a mis dos hermanas, Helen y Cecilia, que yo soy la hermana mayor, pero fueron quienes me cuidaron cuando éramos pequeñas, y muchas gracias, no habría llegado a ninguna parte sin ustedes", dijo la actriz en su discurso de aceptación.

En una rueda de prensa posterior a la entrega de premios, Joachim Trier elogió a Reinsve por su capacidad para desinhibirse delante de la cámara.

Entre las películas nominadas a mejor película se encontraban los largometrajes de ficción It Was Just an Accident, Sirt, Sound of Falling y The Voice of Hind Rajab.

Adicionalmente, Trier ganó el premio al mejor director. Los otros nominados fueron Yorgos Lanthimos por Bugonia, Oliver Laxe por Sirt, Jafar Panahi por It Was Just an Accident y Mascha Schilinski por Sound of Falling.

En la fase de nominaciones, Sentimental Value lideraba la contienda con cinco nominaciones, seguida de Sirt con cuatro, y Sound of Falling e It Was Just an Accident empataron con tres nominaciones cada una.

Temas
Te puede interesar

Ashton Kutcher envía inesperado mensaje a exesposa, Demi Moore

Hans Zimmer es elegido para componer banda sonora de serie de "Harry Potter"

Chiara Ferragni habla por primera vez tras ser declarada inocente de estafa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
POLÍTICA

Tras captura de Maduro, su hijo dice que Venezuela "debe tener relaciones" y embajada en EEUU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de influenza en sur de Florida desborda hospitales y desafía la inmunidad comunitaria

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

El Departamento de Transporte de Florida ha desplegado equipos y realiza preparativos activos para garantizar la seguridad 
CLIMA

Florida se prepara ante la remota pero posible caída de nieve este fin de semana

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

Los pasajeros esperan su equipaje en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.
Envíos

Cuba extiende la exención de aranceles a la importación de alimentos, medicinas y otros productos