"Sentimental Value" de Joachim Trier gran ganadora de los European Film Awards

MIAMI.- Sentimental Value, de Joachim Trier, ganó el premio a la mejor película en la 38ª edición de los European Film Awards, celebrada el sábado en Berlín. La película también se alzó con los premios a mejor director, guionista, actor, actriz y banda sonora original.

La actriz protagonista, Renate Reinsve, afirmó que la campaña de premios había sido un viaje sentimental, pero el actor principal, Stellan Skarsgård, declaró que sus posibilidades de ganar el Óscar eran “escasas”, a pesar de su reciente victoria en los Globos de Oro .

"Esta es una película sobre la relación entre un padre y su hija, y entre dos hermanas, y quiero decirles a mis dos hermanas, Helen y Cecilia, que yo soy la hermana mayor, pero fueron quienes me cuidaron cuando éramos pequeñas, y muchas gracias, no habría llegado a ninguna parte sin ustedes", dijo la actriz en su discurso de aceptación.

En una rueda de prensa posterior a la entrega de premios, Joachim Trier elogió a Reinsve por su capacidad para desinhibirse delante de la cámara.

Entre las películas nominadas a mejor película se encontraban los largometrajes de ficción It Was Just an Accident, Sirt, Sound of Falling y The Voice of Hind Rajab.

Adicionalmente, Trier ganó el premio al mejor director. Los otros nominados fueron Yorgos Lanthimos por Bugonia, Oliver Laxe por Sirt, Jafar Panahi por It Was Just an Accident y Mascha Schilinski por Sound of Falling.

En la fase de nominaciones, Sentimental Value lideraba la contienda con cinco nominaciones, seguida de Sirt con cuatro, y Sound of Falling e It Was Just an Accident empataron con tres nominaciones cada una.