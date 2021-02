Sian, la estrella juvenil cubana que conquista México

“Estoy muy agradecido de las oportunidades y de lo que estoy construyendo en México. Te confieso que no ha sido difícil acostumbrarme a vivir fuera de mi país, ya que siempre he tenido claras mis metas y eso me da las fuerzas para alcanzarlas, sin embargo, tener que hacerlo todo solo ha sido duro, pero al mismo tiempo me ha hecho madurar y superarme”, dijo el actor Sian Chiong Crehuet a DIARIO LAS AMÉRICAS en su paso por Miami, ciudad con la que asegura tener una conexión única.

“Aquí tengo familia y amigos, por lo tanto, es un lugar donde siempre me divierto, me relajo y por supuesto, me conecto de nuevo con mi cultura cubana que aquí está muy presente”.

Impulsando sus sueños

Durante el confinamiento ocasionado por la pandemia hemos visto a Sian a través de sus redes sociales promover el deporte, convertirse en su propio chef, y componer nueva música. Faceta con la que ha logrado enamorar a miles de personas alrededor del mundo, y con la que pronto regresará a las listas de popularidad, esta vez acompañado del actor mexicano Julio Camejo, con quien prepara un nuevo lanzamiento, además de una colaboración junto a Deiby, bajo la producción musical de Dj Conds. Esto mientras concreta nuevos proyectos en la televisión mexicana, y no descarta coquetear con Hollywood, un sueño -que asegura- cualquier actor anhela.

“Nunca vi el hecho de ser artista como seguir los pasos de mi familia, lo soy porque me gusta y me apasiona”, dijo Sian sobre su veta artística heredada de su familia paterna, en especial de su padre, el actor y director cubano Rolando Chiong.

Embed View this post on Instagram A post shared by Sian Chiong Crehuet (@sian_oficial)

“Mi padre siempre está ahí para apoyarme y me aconseja de muchas maneras dependiendo de la situación, pero hay un consejo muy especial que me da antes de encarar un nuevo proyecto y es: ‘Fe y sentido de la verdad’”, reveló el joven al ser consultado sobre el mejor consejo que ha recibido de su progenitor.

Sobre el artista

Sian se graduó como actor en el Instituto Superior de Arte en el año 2012, y comenzó su carrera musical cantando con Osmany García hasta que participó en una audición para formar parte de Ángeles, la primera banda de jóvenes cubanos, convocatoria en la cual fue seleccionado como el último integrante del grupo.

“Ángeles fue una etapa muy linda en mi vida que siempre voy a recordar, fue una escuela y un sueño al mismo tiempo. Lo que más extraño son los conciertos que dábamos todos los domingos en un lugar llamado Le select, y la mayor lección fue el sentimiento de responsabilidad que aprendí a tener cuando empecé a ganar peso en la banda y formaba parte de la toma de decisiones”, dijo sobre la agrupación fundada en el año 2009 en La Habana con el nombre de Los Ángeles de la Bachata, y de la cual se desligó posteriormente, lo que marcó un descenso de la agrupación y un nuevo comienzo en su carrera.

“Dejé Ángeles porque sentía que mi ciclo había acabado. Además, necesitaba un cambio en mi vida y volver a conectar con la actuación, ya que debido a todo el tiempo que demandaba la banda no podía ejercer”, aclaró el joven que desde tierras aztecas busca seguir conquistando toda América.

Si quiere saber más de Sian Chiong Crehuet síguelo en su cuenta de Instagram @sian_oficial.