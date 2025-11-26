Simon Cowell niega acusaciones que lo culpan por muerte de Liam Payne

El cantautor británico Liam Payne posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2019 en Londres el 20 de febrero.

MIAMI. - Simon Cowell se pronuncia sobre la muerte de su antiguo protegido Liam Payne . En una nueva entrevista, el podcast Music Now de Rolling Stone le preguntó a Cowell qué pensaba sobre el hecho de que algunos lo culparan por la muerte de Payne en 2024.

Algunos fanáticos lo han acusado de presionar demasiado a One Direction y no ofrecerles el apoyo adecuado cuando alcanzaron el éxito.

"No leo nada de esto porque si lo hiciera, me torturaría. ¿La idea de que eres esencialmente responsable de la vida de alguien, 10 años después de haberlo elegido? No puedes hacer eso", explicó.

El ejecutivo musical fue el creador de The X Factor, la serie de concursos en la que One Direction surgió en 2010. Al finalizar el programa, el grupo firmó con el sello discográfico de Cowell, Syco Records, y a partir de ahí su estrellato creció.

El ex compañero de banda de Payne, Louis Tomlinson, ha sostenido durante mucho tiempo que el grupo, que también incluía a Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan, siempre fue cuidado por los adultos que los rodeaban.

"No culpo a nadie por mi experiencia en One Direction. ¿Fue realmente duro? Sí. ¿No tuvimos suficientes días libres? Sí", declaró Tomlinson a The Independent en octubre.

Muerte de Liam Payne

Cowell declaró a Rolling Stone que lo impactó mucho enterarse de la muerte de Payne, que se produjo aproximadamente un año después de la última vez que vio al cantante.

Recientemente, Cowell comentó que había hablado con los padres de Payne, Geoff y Karen, quienes reiteraron que su hijo estaba muy orgulloso de lo que había logrado.

"Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, por supuesto. Cuando hablé con él ese día, me sentí muy bien con él", dijo, añadiendo que parecía estar en un buen momento.

Payne tenía 31 años cuando se cayó del balcón de un hotel y falleció en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2024. Un informe toxicológico reveló que tenía rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos recetados en su organismo al momento de su muerte.