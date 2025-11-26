miércoles 26  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Simon Cowell niega acusaciones que lo culpan por muerte de Liam Payne

Cowell fue el creador de The X Factor, la serie de concursos en la que One Direction surgió en 2010, y el grupo firmó con su sello discográfico posteriormente

El cantautor británico Liam Payne posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2019 en Londres el 20 de febrero.

El cantautor británico Liam Payne posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2019 en Londres el 20 de febrero.

AFP/Tolga Akmen
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Simon Cowell se pronuncia sobre la muerte de su antiguo protegido Liam Payne. En una nueva entrevista, el podcast Music Now de Rolling Stone le preguntó a Cowell qué pensaba sobre el hecho de que algunos lo culparan por la muerte de Payne en 2024.

Algunos fanáticos lo han acusado de presionar demasiado a One Direction y no ofrecerles el apoyo adecuado cuando alcanzaron el éxito.

Lee además
La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025. 
CELEBRIDADES

Cher negocia con Netflix realización de una docuserie sobre su vida
Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Imputan al dueño del Miss Universo por presunto tráfico de drogas y armas

"No leo nada de esto porque si lo hiciera, me torturaría. ¿La idea de que eres esencialmente responsable de la vida de alguien, 10 años después de haberlo elegido? No puedes hacer eso", explicó.

El ejecutivo musical fue el creador de The X Factor, la serie de concursos en la que One Direction surgió en 2010. Al finalizar el programa, el grupo firmó con el sello discográfico de Cowell, Syco Records, y a partir de ahí su estrellato creció.

El ex compañero de banda de Payne, Louis Tomlinson, ha sostenido durante mucho tiempo que el grupo, que también incluía a Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan, siempre fue cuidado por los adultos que los rodeaban.

"No culpo a nadie por mi experiencia en One Direction. ¿Fue realmente duro? Sí. ¿No tuvimos suficientes días libres? Sí", declaró Tomlinson a The Independent en octubre.

Muerte de Liam Payne

Cowell declaró a Rolling Stone que lo impactó mucho enterarse de la muerte de Payne, que se produjo aproximadamente un año después de la última vez que vio al cantante.

Recientemente, Cowell comentó que había hablado con los padres de Payne, Geoff y Karen, quienes reiteraron que su hijo estaba muy orgulloso de lo que había logrado.

"Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, por supuesto. Cuando hablé con él ese día, me sentí muy bien con él", dijo, añadiendo que parecía estar en un buen momento.

Payne tenía 31 años cuando se cayó del balcón de un hotel y falleció en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2024. Un informe toxicológico reveló que tenía rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos recetados en su organismo al momento de su muerte.

Temas
Te puede interesar

Nicole Kidman confiesa que se sintió protegida al filmar con Sandra Bullock

Paramount aprueba producción de "Rush Hour 4" por pedido de Trump

Obligan a El Puma a bajarse de un avión tras altercado con tripulación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Seguros de vivienda en Florida se recuperan. 
ALIVIO

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad