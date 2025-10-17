Fans honran a Liam Payne en primer aniversario de su muerte

El cantautor británico Liam Payne posa en la alfombra roja a su llegada a los BRIT Awards 2019 en Londres el 20 de febrero.

BUENOS AIRES.- Para conmemorar un año del fallecimiento del cantante británico Liam Payne, decenas de sus fanáticos se acercaron al hotel CasaSur en Buenos Aires, Argentina (lugar en donde ocurrió la tragedia) para rendir tributo a su ídolo. Los homenajes se llevaron a cabo mientras se espera el juicio para determinar responsables.

La muerte del exintegrante de la banda One Direction causó conmoción mundial al caer de un tercer piso el 16 de octubre de 2024. La autopsia reveló que tenía cocaína y alcohol en su sistema.

DUELO Louis Tomlinson sobre muerte de Liam Payne: "Nunca había perdido a un amigo"

Payne, de 31 años, estaba de visita en Buenos Aires para asistir a un concierto de Niall Horan, quien era parte de la banda junto a Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

Homenajes

"Fue una banda que marcó mi adolescencia, lo sigo desde que se crearon. Fue un golpe muy, muy fuerte", dijo Leticia Alleri, de 27 años, quien viajó dos horas desde las afueras de Buenos Aires junto a su prima y su hermana para rendirle un homenaje.

El árbol frente al hotel hoy es un monumento lleno de fotos del ídolo, flores y velas que perfuman el aire ante la mirada silenciosa de las fans. Algunas toman la palabra y piden justicia.

"Para mí siempre va a ser un buen chico que nos dio una gran felicidad", dijo a Jenifer Ramírez, de 20 años, que acudió a la puerta del lugar igual que lo hizo el año pasado.

Embed En el aniversario del fallecimiento de Liam Payne, fanáticas se reunieron frente al hotel CasaSur de Palermo para homenajear al cantante. https://t.co/aVTpLq8G0D pic.twitter.com/8K6bdhTunN — MDZ Online (@mdzol) October 16, 2025

Al momento, dos personas de 25 y 24 años están en prisión preventiva por presunto suministro de drogas al cantante mientras esperan su juicio, aún sin fecha. Los acusados pueden enfrentar hasta 15 años en prisión.

Uno de ellos había conocido a Payne cuando trabajaba como mesero en un restaurante de Buenos Aires y el otro trabajaba en el hotel donde ocurrió el hecho. Otras tres personas fueron sobreseídas.

Los acusados vendieron cocaína a Payne en cuatro ocasiones. La última, una hora antes de su muerte, así lo confirmarían videos incriminatorios de las cámaras de seguridad del hotel y el testimonio de al menos cinco personas.

El mesero acusado negó haber vendido la droga, aunque admitió haberse reunido con Payne en la habitación y consumir cocaína juntos, en una entrevista a la revista local Gente.

La autopsia reveló que Payne murió a causa de politraumatismos graves producto de la caída de un patio interno del hotel. La habitación del cantante fue hallada con destrozos tras el suceso.

FUENTE: AFP