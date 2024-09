Sindicato de actores de videojuegos convoca a una huelga contra "League of Legends"

LOS ÁNGELES.- El sindicato de actores de Hollywood convocó el martes a una huelga contra el popular videojuego online League of Legends, argumentando que la compañía que produce el juego intentó sortear la huelga en curso contratando a actores no sindicalizados para trabajar.

El Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) dijo que la compañía, Formosa Interactive LLC, intentó 'cancelar' un videojuego no identificado afectado por la huelga poco después del inicio del paro laboral. El sindicato dijo que cuando Formosa se enteró de que no podía cancelar el juego, la compañía: "transfirió en secreto el juego a una empresa fantasma y envió avisos de audiciones para elenco 'no sindicalizado'".