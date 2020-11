Snoop Dogg colabora en el lanzamiento de "Feeling Good"

Feeling Good muestra un inspirador encuentro de culturas que, sin lugar a duda, están interconectadas. Este tema se convertirá en un himno y unirá a los fanáticos al rededor del mundo.

Además de rapero, Snoop Dogg también se ha desempeñado en la industria de la música como compositor y cantante. Tras un arresto, su carrera musical comenzó en 1992 después de ser puesto en libertad, cuando fue descubierto por Dr. Dre, con quien colaboró en temas de su disco debut en solitario The Chronic y en la canción principal de la banda sonora del videoclip Deep Cover.

El rapero de 50 años de edad también se le ha visto actuar en producciones cinematográficas como Falling Up (2009), The Big Bang (2010), The Addams Family, (2019), entre otras.