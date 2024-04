Sofía Vergara confirma relación con el cirujano Justin Saliman

En la imagen, se observa al doctor luciendo su uniforme médico, sonriente y posando su mano sobre la artista.

Además, Vergara expresó sus sentimientos hacia el galeno. Con un "te amo", la protagonista de Modern Family y Griselda concluyó su mensaje.

Vergara y Saliman fueron vistos juntos por primera vez en octubre de 2023, apenas unas semanas después de que anunciara junto a Joe Manganiello su divorcio. Las especulaciones sobre este romance inundaron las redes sociales, pero Sofía siempre se mantuvo en silencio.

No obstante, una fuente cercana a la artista señaló que en efecto estaban saliendo. "Sofía disfruta de la vida. Parece positiva y llena de energía".

Separación de Joe Manganiello

La confirmación del romance llega a pocos días de conocerse que el proceso de divorcio con Joe Manganiello llegó a su fin.

En entrevista con el diario español El País, la colombiana reveló que su matrimonio fracasó debido a la diferencia de edad y el deseo de hacer crecer la familia.

"Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", declaró Sofía Vergara al periódico español. "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", declaró la actriz, al resaltar que su próxima pareja debería ser alguien que ya tenga hijos.

Posteriormente, durante su participación en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz dejó ver que estaba lista para reiniciar su vida sentimental, alegando que le encantaba pasar tiempo en Nueva York no solo por la energía de la ciudad, sino también por los hombres que la habitan.

"Es la gente, es la energía. Creo que también tienes más opciones con los hombres. ¡Estoy soltera ahora!", comentó coqueta. "En Nueva York, no hay solo actores o directores. Creo que voy a pasar más tiempo en Nueva York", agregó.