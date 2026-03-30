Sophie Turner sufre lesión durante rodaje de "Tomb Raider"

Sophie Turner posa mientras celebra el lanzamiento del "Spritz Counter" de St-Germain Hugo en Bergdorf Goodman el 16 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- El rodaje de Tomb Raider ha sido pausado temporalmente luego de que Sophie Turner , quien da vida a Lara Croft, sufriera una lesión leve. Así lo confirmó un portavoz de Primer Video a Deadline y Variety en un comunicado.

"Como medida de precaución, la producción se ha interrumpido brevemente para que tenga tiempo de recuperarse. Esperamos reanudar la producción lo antes posible", reza la información suministrada a los medios. En el comunicado no se detalló la naturaleza de la lesión ni se afectará la fecha de estreno de la serie.

Según informó una fuente anónima a Deadline, el rodaje se pausará por dos semanas.

Producción

La producción de la adaptación de la franquicia inició en enero. En septiembre Amazon MGM Studios confirmó que la actriz de Games of Thrones sería la protagonista de la serie, la cual ha sido creada por Phoebe Waller-Bridge (creadora de Fleabag); Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie también son parte del reparto.

Turner ha hablado abiertamente de cómo asumió los entrenamientos para encarnar a el popular personaje de videojuegos.

“He descubierto que tengo un problema crónico de espalda. Pero también me di cuenta de que es mucho más fácil desarrollar músculo si alguna vez has hecho ejercicio, algo que yo nunca había hecho, así que me ha llevado meses y meses ponerme en forma. Eso es lo que he aprendido", dijo en el programa The Julia Cunningham Show de Radio Andy.

Prime Video ya ha publicado un primer vistazo a Turner como la arqueóloga ficticia, vestida con pantalones cortos, una camiseta sin mangas, una mochila de cuero y una pistola sujeta a su muslo.

"Soy fan de Tomb Raider y del personaje de Lara desde hace mucho tiempo. Siempre la he considerado una figura muy fuerte en un mundo dominado por hombres. Es un modelo a seguir para las mujeres".