St. Augustine: buen destino a visitar para mujeres que viajan solas

Destaca el Santuario Nacional de Nuestra Señora de La Leche.

Sobre un pedestal de cuatro escalones descansa una sobrecogedora escultura del sacerdote López de Mendoza Grajales, muy cerca de una enorme cruz.

Aún prevalecen las dos columnas y parte del muro de contención que anuncia la entrada a la vieja ciudad.

Reproducción de la casa de oración Nombre de Dios, que los padres franciscanos construyeron en el siglo XVII..

Cada vez más mujeres viajan solas, y Florida’s Historic Coast es prueba de esta creciente tendencia.

“Estar sola no tiene por qué significar sentirse sola”, afirma Susan Phillips, presidenta y directora ejecutiva de la St. Augustine, Ponte Vedra & The Beaches Visitors and Convention Bureau. “Viajar sola es una forma maravillosa de sumergirse en un destino y crear nuevas conexiones. Florida’s Historic Coast se caracteriza por dar la bienvenida a los viajeros; por algo St. Augustine fue nombrada el destino turístico más amigable de Estados Unidos.”

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St. Augustine es un destino ideal para mujeres que viajan solas. Impulsado por el deseo de independencia, cuidado muy personal y horarios flexibles, el turismo femenino en solitario ha crecido en los últimos años. Las búsquedas de “viajar sola” se han quintuplicado desde la pandemia del 2020, mientras que las reservas de excursiones para mujeres han aumentado un 230% a nivel nacional.

Destinos

Quienes estén interesadas en la historia descubrirán que St. Augustine es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Aquí, las visitantes pueden recorrer el momento en que, el 8 de septiembre de 1565, las naves de Menéndez y su tripulación llegaron a estas costas.

Los historiadores relatan que el rey Felipe II de España encomendó a Pedro Menéndez de Avilés la fundación de un asentamiento en Florida para contrarrestar la presencia francesa en Fort Caroline (actual Jacksonville).

A bordo del barco San Pelayo y acompañado por una flota de 10 embarcaciones con más de 1.000 marineros, soldados y colonos, la expedición avistó tierra el 28 de agosto, día de la festividad de San Agustín.

Tras un breve enfrentamiento con los franceses, los españoles regresaron y desembarcaron, consagrando el lugar a San Agustín. Allí, el padre Francisco López de Mendoza Grajales celebró lo que se considera la primera misa de Acción de Gracias en América del Norte.

Años antes, en 1513, el explorador español Ponce de León llegó al lugar supuestamente en busca de la Fuente de la Juventud, más de un siglo antes de que los peregrinos ingleses llegaran a Cape Cod a bordo del Mayflower.

Durante ese viaje, Ponce de León desembarcó por primera vez en lo que hoy se conoce como la costa este de Florida, nombrando la tierra La Florida.

Cómo moverse

El punto de partida es la entrada principal de la ciudad antigua, donde aún se conservan dos columnas y parte de un muro de contención construido por los españoles frente al Castillo de San Marcos.

Una antigua escuela de madera, casas históricas y edificios cuidadosamente restaurados reflejan el esplendor que este lugar tuvo hace más de 400 años.

Desde tiendas de regalos y restaurantes hasta terrazas, bares y música en vivo —que va desde country y folk hasta rock—, no faltan opciones para disfrutar.

En cuanto a la gastronomía, la región es conocida por su cocina reconfortante y casera. En St. Augustine se puede encontrar desde pollo frito y mariscos frescos hasta barbacoa y vegetales de temporada, además de cocina internacional sofisticada y alta gastronomía.

Una visita a la Plaza de la Constitución revela la elegante Catedral Basílica de St. Augustine y un amplio parque que aún conserva el histórico quiosco donde músicos y orquestas entretenían a los locales.

Al entrar en la catedral, se puede apreciar su singular combinación de estilos Misión Española y Neoclásico, destacada por su techo expuesto con vigas de madera bellamente decoradas.

Cómo llegar

La mejor forma de llegar a St. Augustine es por carretera desde Miami u otras ciudades cercanas, o volando al Aeropuerto Internacional de Jacksonville.

Desde allí, puede tomar servicios de transporte privado o autobuses que salen del centro de Jacksonville hacia St. Augustine.

Dónde alojarse

Este lugar cuneta con una amplia variedad de alojamientos, desde hoteles de lujo hasta posadas boutique, hostales y alquileres tipo Airbnb.

Para más información, llame al 1-800-653-2489 o visite viajastaugustine.com.