Steven Spielberg regresa a la cima de la taquilla con "Disclosure Day"

El director estadounidense Steven Spielberg asiste al almuerzo de nominados al Óscar en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 12 de febrero de 2024.

LOS ÁNGELES.- El último thriller de ciencia ficción de Steven Spielberg, Disclosure Day, debutó en primer lugar en la taquilla norteamericana con 44 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de la industria publicadas el domingo.

Con un reparto estelar encabezado por Emily Blunt y Josh O'Connor, la película llena de acción narra el esfuerzo por revelar un encubrimiento de décadas de visitas extraterrestres.

CINE Steven Spielberg se reencuentra con extraterrestres en "El día de la revelación"

Décadas después de dirigir Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) y E.T. (1982), Spielberg regresa a la candente pregunta de si la humanidad está sola, pero ambientada en nuestro mundo moderno, alterado por la IA y las redes sociales.

El analista de la industria, David A. Gross, calificó el debut de 44 millones de dólares como un "muy buen estreno para un thriller de ciencia ficción original".

"El éxito de la película dependerá de su acogida", dijo, y agregó que "la recepción es muy buena, pero con Steven Spielberg, muchos esperan algo excelente".

Taquilla

El segundo puesto fue para el éxito de terror independiente de Focus Features, Obsession, que recaudó otros 19 millones de dólares en su quinta semana en cartelera, alcanzando un total de 188,3 millones de dólares en Estados Unidos, según informó Exhibitor Relations.

Dirigida por Curry Baker, de 26 años, con un presupuesto inferior a un millón de dólares, la película ha recibido excelentes críticas tanto de la crítica especializada como del público, logrando una impresionante recaudación mundial estimada de 286 millones de dólares.

Variety afirmó que representa la película más taquillera de Focus Features hasta la fecha y destacó que ha superado su ya impresionante debut de 17 millones de dólares durante cuatro fines de semana consecutivos.

Inde Navarrette ha recibido elogios especiales por su papel protagónico como una joven que se enamora perdidamente de un hombre, interpretado por Michael Johnston, después de que este pide un deseo mágico para obtener su afecto.

El tercer puesto fue para el reinicio de la franquicia de parodias Scary Movie de Paramount, con 14,5 millones de dólares en su segunda semana en cartelera.

La película de terror de A24, Backrooms, se ubicó en cuarto lugar con 11.3 millones de dólares, alcanzando un total nacional de 160 millones tras un debut récord hace dos semanas.

La película está basada en la serie viral de YouTube del director Kane Parsons, de 20 años, y ha recaudado más de 262 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de tan solo 10 millones.

Protagonizada por los nominados al Óscar Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, la película narra la historia de un dueño de una tienda de muebles (Ejiofor) que descubre un misterioso y laberíntico complejo debajo de su local.

El quinto lugar fue para el reboot de Masters of the Universe de MGM, que recaudó solo 8.7 millones de dólares en su segunda semana en cartelera, una caída del 70% respecto a su ya modesto debut.

Con un presupuesto de producción de más de 200 millones de dólares, Variety afirmó que la película de aventuras basada en un juguete de Mattel de los años 80 "se convertirá en uno de los mayores fracasos de taquilla del año".

FUENTE: AFP