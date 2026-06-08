lunes 8  de  junio 2026
CINE

Steven Spielberg se reencuentra con extraterrestres en "El día de la revelación"

Cuenta la historia de un experto en ciberseguridad (Josh O'Connor) que intenta revelar al mundo un secreto de Estado: la existencia de extraterrestres

El director estadounidense Steven Spielberg asiste al almuerzo de nominados al Óscar en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 12 de febrero de 2024. &nbsp;

El director estadounidense Steven Spielberg asiste al almuerzo de nominados al Óscar en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 12 de febrero de 2024.

 

AFP/Valerie Macon

PARÍS.- Casi medio siglo después de Encuentros cercanos del tercer tipo, Steven Spielberg propone con El día de la revelación una nueva historia sobre el acercamiento entre humanos y extraterrestres, un tema que siempre fascinó al cineasta estadounidense.

El día de la revelación, que se estrena esta semana en gran parte de América Latina y España, es la cuarta película de su larga filmografía que Spielberg escribe y dirige en solitario.

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En 2022, hubo Los Fabelmans, un largometraje autobiográfico sobre su infancia, y dos décadas antes, A.I. Inteligencia Artificial (2001). Y en 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo, que ya reflejaba su obsesión por un posible contacto entre los seres humanos y una especie venida del más allá.

El día de la revelación cuenta la historia de un experto en ciberseguridad (Josh O'Connor) que intenta revelar al mundo un secreto de Estado: la existencia de extraterrestres.

Una meteoróloga (Emily Blunt), víctima de fenómenos inexplicables, se verá involucrada en este descubrimiento que sacude al mundo entero.

"Es evidente que Spielberg alberga la esperanza de que, más allá de nosotros mismos y de la Tierra, existan otras posibilidades", explica a AFP el director francés Laurent Bouzereau, cercano al cineasta y autor de numerosos making of sobre su obra.

Spielberg, de 79 años y tres veces ganador del premio Óscar, quedó marcado en su infancia por una lluvia de meteoros que observó con su padre una noche de verano.

El cineasta tuvo la idea de El día de la revelación tras leer un artículo en The New York Times en 2017, que revelaba la existencia de un programa secreto del Pentágono para investigar los ovnis.

Revolucionario

Las expectativas en torno a esta película son inmensas porque "es el cineasta que más contribuyó a construir un imaginario colectivo sobre los alienígenas", dice el periodista francés Nicolas Schaller, autor de un libro sobre el director de "E. T. el extraterrestre".

Spielberg "revolucionó el género de la ciencia ficción", añade el director Clément Safra, autor de un diccionario sobre la obra del cineasta.

"Es el primero que imaginó que los extraterrestres podían venir en son de paz" con Encuentros cercanos del tercer tipo, agrega. En esta película, la humanidad se enfrenta a fenómenos paranormales antes de lograr entablar contacto con estos visitantes gracias a la música.

"En materia de películas de extraterrestres, Spielberg realizó dos clásicos (Encuentros... y E.T.) y un gran éxito (La guerra de los mundos, con Tom Cruise, estrenada en 2005), detalla el escritor Ian Nathan, autor de varios libros sobre cine.

Las dos primeras muestran a gente corriente confrontada con lo extraordinario y, como ocurre a menudo con el director de Tiburón, la familia está como telón de fondo del principal tema.

El día de la revelación aborda algunos de los temas favoritos de Spielberg, como la infancia, la familia, la tolerancia y el asombro ante lo desconocido, añadiendo cuestiones contemporáneas como el cada vez mayor poder de las empresas privadas sobre la vida de la gente.

Este regreso a lo esencial llega tras el poco éxito que cosecharon Los Fabelmans y West Side Story.

"Hace mucho que Spielberg dejó de ser el rey de la taquilla", observa Safra. "El último gran éxito de verdad de su carrera es la cuarta entrega de Indiana Jones, en 2008", insiste.

FUENTE: AFP

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