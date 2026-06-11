jueves 11  de  junio 2026
SUBASTAS

Subastan en París el primer bolso en cuero hecho a partir de células de T-Rex

La casa de subastas Drouot habla de "un objeto sin precedentes en la historia del lujo" que permite crear cuero sin recurrir a la ganadería

Esta fotografía muestra el primer bolso de piel T-Rex expuesto antes de su subasta en el Hotel Drouot de París el 9 de junio de 2026.

Esta fotografía muestra el primer bolso de "piel T-Rex" expuesto antes de su subasta en el Hotel Drouot de París el 9 de junio de 2026.

AFP / Stephanie De Sakutin

PARÍS-.Un bolso de cuero reconstruido a partir de células de Tyrannosaurus rex se subasta este jueves en París, una pieza "única en el mundo" estimada entre 350.000 y 580.000 dólares. Presentado hace unos meses en Ámsterdam, este bolso se creó a partir de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en Montana, Estados Unidos, hace 25 años.

"En los últimos años hemos conseguido disponer de técnicas, de biotecnologías con las que podemos dar instrucciones a un cultivo celular para construir, entre comillas, en laboratorio, piel auténtica de T-Rex", explicó recientemente a AFP Iacopo Briano, experto en paleontología, asociado a la venta.

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Exclusividad sostenible

La casa de subastas Drouot, donde el bolso se pondrá a la venta este jueves, habla de "un objeto sin precedentes en la historia del lujo" y de una "proeza científica" que permite crear cuero "sin recurrir en absoluto a la ganadería", según un comunicado.

"El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva", añade.

Según Briano, este material es distinto del cuero vegano, fabricado a partir de plástico.

"Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. ¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!", asegura.

Estimado en un valor de entre 300.000 y 500.000 euros, la casa que organiza la subasta, Alexandre Giquello, precisa que fue necesario "inventar un precio" de venta, que debía reflejar tanto el monto de las inversiones necesarias para crear este bolso como su rareza.

Al final, "300.000 euros siguen siendo muchísimo, muchísimo dinero. Pero también es algo único en el mundo", indicó.

FUENTE: AFP

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