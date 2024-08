Elizabeth Gutiérrez visita a William Levy y aviva los rumores sobre presunta reconciliación

William Levy y Elizabeth Gutiérrez en el estreno mundial de "Resident Evil: The Final Chapter" el lunes 23 de enero de 2017 en Los Ángeles.

"Tal y como me filtraron hace unos días, la actriz regresó al domicilio familiar con William, donde han estado conviviendo toda esta semana pasada. Hoy les confirmamos que la pareja vuelve a convivir bajo el mismo techo", comentó el martes 27 de agosto.

¿Se reconciliaron?

Rodríguez expuso unas imágenes en las que se podía ver a la modelo saliendo de la residencia.

"Lunes 26 de agosto de 2024, 8:30 am, el auto que ven es el de Elizabeth Gutiérrez y sí, sale de la casa de William Levy, del domicilio familiar que ella misma abandonó hace solo unos meses para rehacer su vida en entro lugar".

"Es la casa de William Levy y sí, quien sale de ella es Elizabeth Gutiérrez. El equipo de investigación de ¡Siéntese Quien Pueda! sabe que, desde hace unas semanas, regresó a este lugar, y que hace días, luego de que William regresara de España, la pareja volvió a convivir bajo el mismo techo", explicó.

No obstante, el presentador señaló que se desconoce si el tiempo que Gutiérrez en el lugar responde a una posible reconciliación entre las partes.

“Si están juntos o no, eso no lo podemos decir, eso solo lo saben ellos. William, me dicen, que desde el domingo, a las 4 horas de la tarde, aterrizó en Italia donde va a estar por los próximos tres meses trabajando en una película italiana".