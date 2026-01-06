martes 6  de  enero 2026
Sydney Sweeney regresa para secuela de "The Housemaid" tras éxito de taquilla

The Housemaid, protagonizada por Sweeney y Amanda Seyfried se estrenó en cines el 19 de diciembre y desde entonces se ha mantenido como un éxito de taquilla

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024. &nbsp; &nbsp;

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

 

 

AFP/ Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La secuela de The Housemaid, protagonizada por Sydney Sweeney, comenzará oficialmente su rodaje este año. Lionsgate anunció el martes que la producción de The Housemaid's Secret, adaptación de la novela secuela de 2023 de la autora Freida McFadden, comenzará en 2026.

Sweeney y su coprotagonista Michele Morrone regresarán como Millie y Enzo, respectivamente. Se espera que Paul Feig regrese como director y productor, y Sweeney y McFadden regresen como productores ejecutivos.

The Housemaid, protagonizada por Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, se estrenó en cines el 19 de diciembre y desde entonces se ha mantenido como un éxito de taquilla, con una recaudación de más de 133 millones de dólares en todo el mundo.

"Ha sido emocionante ver cómo el público de todo el mundo se enamora de The Housemaid y del increíble trabajo de nuestro talentoso elenco y equipo", declaró Feig en un comunicado.

Además de The Housemaid's Secret, McFadden también escribió una tercera novela, publicada en 2024, The Housemaid Is Watching.

Sweeney, de 28 años, declaró recientemente que le encantaría repetir su papel en más películas.

"Me encantaron los libros, así que me haría tan feliz como a todos poder ver cómo cobran vida más criadas y explorar más a Millie", dijo.

Aunque los libros se alejan del personaje de Seyfried en las siguientes entregas, la actriz dijo que quiere regresar al menos con un cameo.

"Casi garantizo que haré un pequeño cameo... Tengo muchas ganas de ver cómo mantiene a Nina Winchester bajo control, porque me meteré de lleno en eso", declaró a Variety en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs el 3 de enero.

