Sydney Sweeney responde a rumores de noviazgo con Glen Powell

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

MIAMI.- Sydney Sweeney no presta su vida amorosa para el espectáculo. A pesar de la ola de rumores de romance que la ha seguido a ella y a su coprotagonista de Anyone But You (2023), Glen Powell, la actriz negó cualquier relación romántica entre ambos, insistiendo en que no exageraron su química para promocionar la comedia romántica.

"La prensa lo hizo por su cuenta. No hubo pauta marcada por nosotros", declaró durante una entrevista con Variety.

Si bien los rumores de un romance se dispararon durante la campaña promocional de la película, la actriz, quien en ese momento estaba comprometida con el empresario Jonathan Davino, afirmó que ella y Powell mantuvieron una relación profesional.

De acuerdo con Sweeney, la narrativa de una supuesta relación fue fabricada por los tabloides y los periodistas, quienes creaban una historia de cualquier interacción entre ambos. “Incluso si estábamos uno al lado del otro, era como: ‘¡Están a cinco centímetros de distancia!’

Relación sin romance

Sin embargo, destacó el cariño que existe entre ella y la estrella de Twisters (2024), con quien formó una sólida amistad que se mantiene hasta el día de hoy.

"Glen y yo nos queremos de verdad. Nos queremos y nos respetamos. Me encanta estar con él. Y creo que la gente simplemente vio una pareja hermosa en nosotros", explicó.

De hecho, la estrella de Euphoria reveló que no sería difícil convencerlos para regresar juntos a la gran pantalla en una secuela de Anyone But You.

"Siempre estamos abiertos a ello. Creo que cuando Glen y yo tengamos el concepto y el guion adecuados, lo haremos sin dudar", aseguró.

Por su parte, el actor admitió previamente que él y su coprotagonista eran plenamente conscientes del deseo de los fans de verlos ser más que amigos.

"Sydney y yo nos divertimos muchísimo juntos y tenemos una química increíble. La gente quiere lo que está en la pantalla, sea real fuera de ella, y a veces simplemente hay que dejarse llevar un poco. Funcionó de maravilla", dijo al New York Times en 2024.