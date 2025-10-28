martes 28  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Sydney Sweeney responde a rumores de noviazgo con Glen Powell

A pesar de que los rumores se dispararon durante la gira promocional de Anyone But You, la actriz afirma que ella y Powell mantuvieron una relación profesional

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024. &nbsp; &nbsp;

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

 

 

AFP/ Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sydney Sweeney no presta su vida amorosa para el espectáculo. A pesar de la ola de rumores de romance que la ha seguido a ella y a su coprotagonista de Anyone But You (2023), Glen Powell, la actriz negó cualquier relación romántica entre ambos, insistiendo en que no exageraron su química para promocionar la comedia romántica.

"La prensa lo hizo por su cuenta. No hubo pauta marcada por nosotros", declaró durante una entrevista con Variety.

Lee además
El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
CONTROVERSIA

Príncipe Andrés exige dos propiedades a cambio de abandonar residencia real
Captura de pantalla de la cantante mexicana Dulce María en la revista Marie Claire
FAMOSOS

Dulce María anuncia que será madre por segunda vez

Si bien los rumores de un romance se dispararon durante la campaña promocional de la película, la actriz, quien en ese momento estaba comprometida con el empresario Jonathan Davino, afirmó que ella y Powell mantuvieron una relación profesional.

De acuerdo con Sweeney, la narrativa de una supuesta relación fue fabricada por los tabloides y los periodistas, quienes creaban una historia de cualquier interacción entre ambos. “Incluso si estábamos uno al lado del otro, era como: ‘¡Están a cinco centímetros de distancia!’

Relación sin romance

Sin embargo, destacó el cariño que existe entre ella y la estrella de Twisters (2024), con quien formó una sólida amistad que se mantiene hasta el día de hoy.

"Glen y yo nos queremos de verdad. Nos queremos y nos respetamos. Me encanta estar con él. Y creo que la gente simplemente vio una pareja hermosa en nosotros", explicó.

De hecho, la estrella de Euphoria reveló que no sería difícil convencerlos para regresar juntos a la gran pantalla en una secuela de Anyone But You.

"Siempre estamos abiertos a ello. Creo que cuando Glen y yo tengamos el concepto y el guion adecuados, lo haremos sin dudar", aseguró.

Por su parte, el actor admitió previamente que él y su coprotagonista eran plenamente conscientes del deseo de los fans de verlos ser más que amigos.

"Sydney y yo nos divertimos muchísimo juntos y tenemos una química increíble. La gente quiere lo que está en la pantalla, sea real fuera de ella, y a veces simplemente hay que dejarse llevar un poco. Funcionó de maravilla", dijo al New York Times en 2024.

Temas
Te puede interesar

Elena Rose estrena álbum debut "Bendito Verano"

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028

Documental de Paul McCartney llega a Amazon en 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.
FRANCIA

Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Te puede interesar

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.
TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Melissa llega a Jamaica en categoría 5 y pone a Cuba en alerta máxima
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad. 
TUS IMPUESTOS

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi junto al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a bordo del buque de guerra USS George Washington en la base naval de Yokosuka. 
GIRA POR ASIA

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028