Padre de Travis Kelce revela cuándo el deportista le propuso matrimonio a Taylor Swift

Taylor y Travis anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto con unas fotografías de la propuesta en un jardín repleto de flores

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Ed Kelce, padre de Travis Kelce, reveló que el tight end de los Kansas City Chiefs le propuso matrimonio a Taylor Swift hace, aproximadamente, dos semanas. Fue durante una entrevista que concedió a John Kosich de News 5 que el hombre compartió algunos detalles sobre la propuesta.

"(La propuesta) la iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero la iba a posponer hasta esta semana, para, ya sabes, hacer algo grandioso, para que fuera un evento especial. Y le repetí una y otra vez: 'Podrías hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar que lo haga especial... cuando te arrodillas y le pides matrimonio'", recordó.

Ed Kelce expuso que Travis la invitó a cenar, pero antes de salir al restaurante le sugirió ir al jardín para tomar una copa de vino.

"Fue entonces cuando él la invitó, y fue hermoso".

Embed

El padre del deportista también señaló que luego de que Taylor aceptó, llamaron a familiares y amigos para darles la noticia. "Empezaron a hacer videollamadas conmigo, con su madre y con sus padres para asegurarse de que todos lo supieran. Así que verlos juntos es genial", dijo.

Resaltó que en cuanto recibió la llamada por FaceTime supo de qué se trataba. "Vi que era Travis, y luego vi a Taylor allí con él. Sabía lo que iban a decir. Y ellos, ya sabes, nos lo hicieron saber".

El padre resaltó que se reunió con la pareja el domingo, con motivo del estreno de The Kingdom de ESPN. "Su madre y yo fuimos con él a su casa a cenar, donde Taylor preparó la cena y tuvimos una cena maravillosa con ellos afuera en el patio y simplemente para verlos a los dos, locos el uno por el otro".

Taylor y Travis anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto con unas fotografías de la propuesta en un jardín repleto de flores. "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar ", reza la publicación.

Trascendió que el anillo fue elaborado por el joyero Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry. El jugador de fútbol americano participó en el diseño de la sortija.

El 13 de agosto, Taylor participó en el podcast New Heights. Además de revelar que lanzaría un nuevo álbum, la intérprete también abordó cómo inició el romance entre ella y Travis, recordando que fue en 2023 cuando el tight end trató de hacerle llegar una pulsera de la amistad con su número telefónico.

Swift comparó el esfuerzo de Kelce con una película de John Hughes de los años 80. "Es como si estuviera parado afuera de mi ventana con un radiocasete diciendo: '¡Quiero salir contigo! ¿Quieres salir conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad! ¿Quieres salir conmigo?'", recordó, haciendo referencia a la película Say Anything.

Tras hacerse pública la propuesta, celebridades han compartido su felicitaciones en redes sociales.

Por su parte, los swifties han inundado internet con memes para celebrar el gran paso que la pareja ha dado, aseverando que esperan poder tener acceso a todos los detalles de planificación de la boda.

