martes 6  de  enero 2026
PREMIOS

Timothée Chalamet impulsa su candidatura al Óscar tras los Critics Choice Awards

En Marty Supreme, Chalamet interpreta a un campeón de tenis de mesa de los años cincuenta consumido por grandes ambiciones

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película A Complete Unknown en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025.&nbsp;

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película "A Complete Unknown" en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025. 

AFP/Benjamin Cremel

LOS ÁNGELES.- La campaña de Timothée Chalamet para los Óscar recibió un gran impulso este domingo al alzarse con el premio a mejor actor por Marty Supreme en los Critics Choice Awards, la primera gran gala de la temporada de premios de Hollywood de este año.

Derrotó a su rival Leonardo DiCaprio, cuyo bullicioso thriller político Una batalla tras otra se llevó el máximo galardón de la noche a mejor película, así como mejor dirección y mejor guion adaptado para Paul Thomas Anderson.

Lee además
Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de Marty Supreme de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.
RECONOCIMIENTO

Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner tras ganar premio de la crítica
Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.
CELEBRIDADES

Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de divorcio

En Marty Supreme, Chalamet interpreta a un campeón de tenis de mesa de los años cincuenta consumido por grandes ambiciones.

Inspirada libremente en una historia real y beneficiándose de la singular campaña viral del actor franco-estadounidense, la película dirigida por Josh Safdie (Uncut Gems) se ha convertido en un inesperado éxito mundial.

"Josh, hiciste una historia sobre un hombre defectuoso con un sueño con el que es fácil identificarse", dijo Chalamet.

"Y no sermoneaste al público sobre lo que está bien y lo que está mal, y creo que todos deberíamos contar historias así, así que gracias por este sueño", agregó.

La película está libremente inspirada en la vida de la estrella del tenis de mesa Marty Reisman, un hombre impulsado por la creencia de que podía alcanzar fama y fortuna mediante un deporte poco conocido en Estados Unidos.

El actor de 30 años no ha ocultado en el pasado sus ambiciones de ganar múltiples premios de la Academia, y ahora será el favorito para la ceremonia del 15 de marzo.

Carrera hacia los Óscar

Los galardones otorgados por el mayor grupo de críticos de Norteamérica podrían dar a las campañas cinematográficas el impulso adicional que tanto necesitan a medida que se acerca la votación de los Óscar.

Este año se adjudicó el codiciado primer fin de semana de la temporada de premios, habitualmente ocupado por los Globos de Oro, que tendrán lugar en Beverly Hills el próximo fin de semana.

Jessie Buckley fue premiada como mejor actriz por su trágico papel como la esposa de William Shakespeare en el drama de época "Hamnet".

Jacob Elordi ganó a mejor actor de reparto por su interpretación del Monstruo en "Frankenstein", que también se llevó tres premios técnicos, mientras que Amy Madigan ganó a mejor actriz de reparto por un papel villanesco en la cinta de terror "Weapons".

El megaéxito musical global de Netflix KPop Demon Hunters ganó a mejor película animada y mejor canción.

Sinners, una película de terror de época considerada también como una de las grandes aspirantes a varios de los máximos galardones de esta temporada, ganó a mejor guion original, mejor joven actor, mejor música, reparto y elenco.

La sátira de Hollywood The Studio ganó a mejor comedia, y el drama adolescente sobre un asesinato Adolescence ganó a mejor miniserie.

El ganador a mejor talk show, Jimmy Kimmel, bromeó sobre su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado, que llevó a que el presentador nocturno fuera retirado brevemente del aire.

"Gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día", dijo Kimmel.

En el monólogo de apertura del programa, la presentadora Chelsea Handler rindió homenaje al fallecido Rob Reiner, "el tipo más amable de Hollywood".

Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles el mes pasado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Biógrafo real contempla posible exilio del expríncipe Andrés

Semyon Bychkov es el nuevo director musical de la Ópera de París

Sydney Sweeney regresa en secuela de "The Housemaid" tras éxito de taquilla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55, la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

Te puede interesar

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez estaría cerrando centro de torturas en Caracas, sugiere Trump

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa