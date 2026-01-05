Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner tras ganar premio de la crítica

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de "Marty Supreme" de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

MIAMI. - Timothée Chalamet ha confirmado su relación con su novia Kylie Jenner como nunca antes, dedicándole una declaración de amor desde el podio de los premios. El actor de Marty Supreme sorprendió a los espectadores en los Critics Choice Awards el domingo al agradecer a su novia tras ganar el premio a Mejor Actor.

"Por último, solo quiero decir, gracias a mi pareja de tres años, gracias por nuestro apoyo mutuo. Te amo. No podría haberlo hecho sin ti. Gracias de todo corazón", dijo Chalamet mientras la cámara enfocaba a Jenner, sentada en la mesa con el resto del elenco.

La joven, sonriente, respondió gesticulando: "Yo también te amo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Variety (@variety)

Desde que su romance comenzó a florecer en abril de 2023, la pareja ha asistido a varias galas de premios juntos, comenzando con su debut en los Globos de Oro en 2024.

Ambos regresaron al evento repleto de estrellas en 2025, donde Jenner acaparó todas las miradas con un vestido escotado por la espalda y conversó con Elle Fanning, entonces compañera de reparto de Chalamet.

La pareja también ha asistido a los premios BAFTA y a los Óscar, lo que significa que podríamos verlos juntos en más ocasiones durante el nuevo año.

De hecho, una fuente reveló a la revista People que planeaban celebrar la Nochevieja juntos para compensar el tiempo separados. También disfrutaron de momentos especiales durante las fiestas y en el cumpleaños de él, celebrado el 27 de diciembre.

Relación

La menor del clan Kardashian-Jenner ha demostrado ser su mayor admiradora en los eventos de alfombra roja.

En mayo, ella y Chalamet hicieron su debut en la alfombra roja en la 70ª edición de los Premios David di Donatello. Ambos lucieron atuendos a juego: él con un traje de terciopelo negro y ella con un vestido de Schiaparelli de la colección Otoño/Invierno 2025 con detalles en relieve, una tendencia que se repitió en su aparición en el estreno de Marty Supreme el 8 de diciembre en Los Ángeles.

Ambos causaron sensación en la alfombra roja con atuendos naranjas hechos a medida de Chrome Hearts, inspirados en la campaña de marketing de la película.