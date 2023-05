Tina Turner: los cinco grandes éxitos de la Reina del Rock

En el videoclip original de 1971, se veía en un segundo plano a Ike que tocaba la guitarra y llevaba el pelo afro y un collar dorado, mientras que en el primer plano aparecía cantando Tina, con el pelo liso y un vestido corto.

El dúo empezaba alegremente y con dulzura y luego intensificaba el ritmo para convertirse en una canción de funk-rock con toques de góspel por parte de Tina.

Con reminiscencias a canciones tradicionales del sur de Estados Unidos, Proud Mary cuenta la historia de una lavandera en Memphis y Nueva Orleans que abandona su trabajo y viaja con un gran barco de vapor que desciende por el Mississipi.

Versionada por muchos otros grupos, esta canción acompañó a Turner a lo largo de su carrera y su interpretación en un dúo con Beyoncé en 2008 resultó legendaria.

What's Love Got To Do With It (1984)

Tina se separa de su marido violento en 1976 tras haber sufrido agresiones durante 20 años. Entonces, se queda sin productor y vive un periodo de ostracismo en Estados Unidos, aunque en Europa continúa llenando grandes salas.

"Teniendo en cuenta mi edad, 39 años, mi sexo y mi color de piel, me enfrentaba a vientos en contra", reconoció en su autobiografía.

Pero en 1984 le proponen el álbum Private Dancer y Turner recupera la senda del éxito en su país.

La canción What's Love got to do with it se convierte en el single más exitoso de su carrera y le permite ganar en 2012 el premio Grammy Salón de la fama.

We Don't Need Another Hero (1985)

Turner, que ya había salido en películas de temática musical como Acid Queen y Tommy sobre el grupo The Who, es elegida para interpretar uno de los papeles en Mad Max: más allá de la cúpula del trueno junto con Mel Gibson.

Para hacer el filme, tuvo que raparse la cabeza e interpretó en él la canción We don't need another hero, compuesta por Graham Lyle y Terry Britten.

Esa versión se convirtió en un éxito mundial y en el verano de 1985 fue la más cantada en Australia, la segunda en Estados Unidos y la tercera en Reino Unido.

The Best (1989)

La reina del rock brilla con la interpretación de este tema, compuesto inicialmente para Bonnie Tyler en 1988, pero que Turner lo incluye finalmente en su álbum Foreign Affair y se convierte en un gran éxito con seis millones de ejemplares vendidos.

The Best pasa a llamarse Simply the Best en 1992 y es elegida para promocionar el campeonato de rugby en Australia.

A partir de esa iniciativa, la canción se convierte también en un himno en los partidos de béisbol y fútbol americano en Estados Unidos.

GoldenEye (1995)

Después de su éxito cinematográfico con Mad Max, la eligen para que cante la canción genérica de esta película de James Bond con Pierce Brosnan.

Turner, que ya había superado los 50 años, aporta su potencia vocal en un tema de Bono y The Edge, del grupo U2.

FUENTE: AP