Todo lo que debes saber de los MTV Video Music Awards

Es la primera vez que presenta una entrega de premios, aunque ha sido anfitriona invitada de Saturday Night Live y se desempeñó como copresentadora de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en el pasado. Esta vez lo hará frente a sus colegas musicales.

La entrega de premios promete actuaciones estelares, incluyendo un set de apertura de Eminem, toneladas de hombres en la Luna y más Taylor Swift.

A continuación, todo lo que tienes que saber sobre los premios conocidos por sus siglas en inglés como MTV VMAs.

¿Cuándo son?

Los MTV VMAs se transmitirán en vivo el 11 de septiembre a las 8 p.m. hora de Nueva York (0000 GMT) desde la Arena UBS en Long Island, Nueva York.

La premiación se aplazó un día por el próximo debate presidencial de Estados Unidos entre Kamala Harris y del expresidente Donald Trump.

¿Quiénes lideran las nominaciones?

Swift encabeza las nominaciones a los MTV VMAs con 12, ocho por su video musical Fortnight, dos categorías sociales y nominaciones en las categorías de artista del año y mejor pop. Le sigue su colaborador de Fortnight, Post Malone, que tiene 11. Está nominado junto con Swift 10 veces y obtuvo su undécima nominación por su éxito country I Had Some Help, con Morgan Wallen.

Completan la categoría de artistas del año nominados Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter y SZA.

Eminem cuenta con ocho nominaciones; Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter y SZA tienen siete cada una.

Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, GloRilla, LISA de Blackpink, Olivia Rodrigo y Teddy Swims le siguen con cuatro nominaciones cada uno.

Este año cuenta con 29 nominados por primera vez, que incluyen a Wallen, Carpenter, Swims, Boone y más.

Presentaciones en vivo

Eminem abrirá los MTV VMAs, es su vuelta por primera vez en dos años, cuando interpretó "From the D 2 The LBC" junto a Snoop Dogg.

Los artistas también incluirán a Perry, Boone, Carpenter, Megan Thee Stallion, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro, Anitta, Karol G, LL COOL J, Shawn Mendes y Camila Cabello, quienes se unirán a Fat Joe, DJ Khaled y Tiago PZK.

Premio Video Vanguard

Katy Perry recibirá el premio Video Vanguard. Ella también actuará. Entre los ganadores anteriores de este galardón se encuentran Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott.

Perry regresará al escenario de los MTV VMA por primera vez desde 2017, cuando actuó y fue anfitriona de la entrega de premios.

La cantante pop ha ganado cinco MTV VMA a lo largo de su carrera. Se llevó a casa sus primeros tres premios en 2011: video del año (Firework), mejor colaboración y mejores efectos especiales (ambos por E.T., con Kanye West).

Votaciones

La votación de los fans en 15 categorías de género neutro está en curso ahora mismo y termina el viernes.

La votación en la categoría de mejor artista nuevo permanecerá activa durante todo el espectáculo.

Invitados especiales

Addison Rae, Alessandra Ambrosio, Amelia Dimoldenberg, Big Sean, Busta Rhymes, Carson Daly, Cyndi Lauper, Damiano David de Måneskin, DANNA, DJ Khaled, Fat Joe, Flavor Flav, French Montana, Halle Bailey, Jordan Chiles, Lil Nas X, Miranda Lambert, Naomi Scott, Paris Hilton, Suki Waterhouse, Thalía y Tinashe estarán presentes en los MTV VMA.

