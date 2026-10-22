jueves 22  de  octubre 2026
CINE

Tom Cruise seleccionado para recibir premio a la trayectoria profesional AFI en 2027

Este año, Cruise protagonizó Digger, una sátira del mexicano Alejandro González Iñárritu en la que interpreta a un magnate petrolero que desata una catástrofe ecológica

El actor Tom Cruise habla durante la presentación CinemaCon 2025 de Paramount Pictures en Las Vegas. &nbsp;

El actor Tom Cruise habla durante la presentación CinemaCon 2025 de Paramount Pictures en Las Vegas.

 

AFP

LOS ÁNGELES.- Tom Cruise recibirá el 52.º premio AFI a la trayectoria, que otorga el Instituto Americano del Cine (AFI, por sus siglas en inglés), en un homenaje que tendrá lugar el 24 de abril de 2027 en Los Ángeles.

La institución considera este premio el “máximo galardón para una carrera en el cine”. Se entregará en el Teatro Dolby, el recinto donde se celebran los Óscar, en el corazón de Hollywood.

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“Tom Cruise es un ícono mundial. Como actor y productor, demuestra un compromiso extraordinario en todo lo que hace. Lo que más admiro es su profunda fe en el cine y en su capacidad para unir a las personas”, declaró Kathleen Kennedy, presidenta de la Junta de Patronos del AFI.

“Esa pasión lo ha convertido en un embajador excepcional del cine estadounidense en todo el mundo. Es un honor para el AFI otorgarle el 52.º premio a la trayectoria”, añadió.

Con este reconocimiento, el protagonista de ‘Mission: Impossible’ sucede a Eddie Murphy, galardonado en 2026, y se suma a una lista en la que figuran actores como Al Pacino, Robert De Niro y Jane Fonda, y directores como Francis Ford Coppola y Alfred Hitchcock.

Estrella de cine

Cruise ha protagonizado éxitos de taquilla como ‘Top Gun’, ‘Mission: Impossible’ o ‘Interview with the Vampire’. Por ‘Born on the Fourth of July’, ‘Jerry Maguire’ y ‘Magnolia’ obtuvo tres nominaciones al Óscar.

Además, el actor, de 64 años, recibió un Óscar honorífico en 2025, durante la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood.

Este año, Cruise protagonizó ‘Digger’, una sátira del mexicano Alejandro González Iñárritu en la que interpreta a un magnate petrolero que desata una catástrofe ecológica.

Hasta el momento, 'Digger' ha recaudado más de 17 millones de dólares en la taquilla nacional y otros 24 millones en el mercado internacional, para un total superior a los 41 millones, frente a los 280 millones de dólares que Warner Bros. habría gastado entre la producción y la campaña de marketing.

Aunque la cinta, que dividió a la crítica, se encamina a ser uno de los mayores fracasos de taquilla de Hollywood, su papel ha sido considerado una de las mayores apuestas de su carrera.

FUENTE: Con información de EFE

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