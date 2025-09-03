miércoles 3  de  septiembre 2025
Tom Holland elogia "La Odisea" de Christopher Nolan: "El mejor guion"

"La Odisea" es la siguiente película de Christopher Nolan después de su gran éxito "Oppenheimer", y de nuevo cuenta con un reparto de primera línea

Tom Holland elogia "La Odisea" de Christopher Nolan: "El mejor guion"

Captura de pantalla/Instagram/ @tomholland2013

LOS ÁNGELES.- Con La Odisea y la nueva película de Spider-Man, el próximo verano boreal parece que será un gran momento para Tom Holland. La famosa estrella de aspecto juvenil y temperamento exuberante apenas puede contener su emoción.

Lo primero será la adaptación de Christopher Nolan de La odisea, que se estrenará a mediados de julio. Holland interpretará a Telémaco, el hijo del héroe Odiseo (llamado también Ulises) y un personaje clave en la saga de la Grecia antigua.

"Es el mejor guion que he leído en mi vida", dijo a la AFP Holanda, quien recientemente terminó de rodar en diferentes lugares del Mediterráneo.

Esta es la siguiente película de Nolan después de su gran éxito Oppenheimer, y de nuevo cuenta con un reparto de primera línea, con actores como Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron y Zendaya, la prometida de Holland.

"Chris [Nolan] es un verdadero colaborador. Sabe lo que quiere... aunque tampoco es un ambiente en el que no puedas aportar ideas o construir personajes de cierta manera", afirmó Holland, entusiasmado.

Director y actor, ambos británicos, no habían trabajado anteriormente, pero tienen cosas en común. Nolan dirigió la saga de "Batman: El caballero de la noche". Estas películas, junto con las de Spider-Man de Holanda, se encuentran entre las más exitosas y queridas del género de superhéroes.

Justo unos días antes de que Holland hablara con la AFP, circularon fotos de él filmando una secuencia de acción para Spider-Man: Brand New Day en Glasgow, con la ciudad escocesa representando a Nueva York.

Para Holland, ponerse el traje de Spider-Man para su séptima película de Marvel en general todavía se siente como la primera vez.

"Ayer, estaba encima de un tanque conduciendo por la calle principal de Glasgow, frente a millas de seguidores, y fue increíble", dijo.

"Fue tan emocionante, y estimulante que se sintió como algo nuevo". La película se estrenará a finales de julio, apenas dos semanas después de La Odisea.

"Tecnología tóxica"

La interpretación de Holland de Peter Parker -también conocido como Spider-Man- siempre se ha destacado de las versiones anteriores especialmente por su energía juguetona y juvenil.

Esas cualidades también son fundamentales para Never Stop Playing (Nunca dejes de jugar), una nueva campaña y cortometraje protagonizado por Holland para The LEGO Group, que advierte que los niños de hoy se sienten presionados a crecer demasiado rápido.

"Con las pantallas y los teléfonos, los iPads e Instagram y todas estas piezas tóxicas de tecnología, fue realmente agradable ser parte de algo que es un producto tangible", dijo Holland.

El actor, de 29 años, señaló que su generación tiene la suerte de haber crecido en el amanecer de las redes sociales, cuando la tecnología era menos invasiva y destructiva de lo que es ahora.

"Creo que pone a los jóvenes bajo una cierta cantidad de presión, tal vez no necesariamente para ser ellos mismos, sino para ser versiones de ellos mismos que internet quiere que sean", explicó.

"Para cuando la gente de mi generación tenga hijos, entenderemos los peligros de las redes sociales y de que los niños viven en el foco de atención".

Su compromiso con Zendaya

El compromiso de Holland con su coprotagonista de Spider-Man, Zendaya, acaparó titulares a nivel mundial a principios de este año, después de que ella fuera vista luciendo un enorme y brillante anillo de compromiso en los Globos de Oro.

En cuanto al tema de los hijos, el actor dijo que aún no he emprendido esa parte de mi vida.

"Pero estar atento al acceso que tienen los jóvenes a Internet es muy importante. Definitivamente les compraré LEGO antes de comprarles un teléfono", agregó.

Por ahora, Holland está emocionado de seguir impregnando a su Spider-Man con ese vigor juvenil: "Real y simplemente es quién soy, es como una versión elevada de mí mismo".

"Es muy importante no perder nunca ese entusiasmo por jugar", precisó.

A medida que ha crecido y se ha vuelto más famoso, Holland dijo que se ha vuelto "un poco más introvertido". "veces anhelo un poco más de vida privada", reflexionó.

"Pero creo que ese niño en mí siempre estará ahí".

FUENTE: AFP

