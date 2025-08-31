domingo 31  de  agosto 2025
Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce aún no inician los preparativos de la boda

Taylor y Travis anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto con unas fotografías de la propuesta en un jardín repleto de flores

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A menos de una semana de haber hecho público su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce no han comenzado los preparativos de la boda. Así lo confirmó una fuente cercana a la pareja a la revista People, quien aseguró que las celebridades por los momentos están concentrados en disfrutar y celebrar el compromiso.

"Taylor y Travis han estado celebrando desde su compromiso. Aún no están planeando la boda", señaló el informante.

"Ahora mismo solo quieren disfrutar de su compromiso y se van a tomar su tiempo. Ha sido un alivio no tener que mantenerlo en secreto, y están contentos de que se haya hecho público", agregó.

Romance

Taylor y Travis anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto con unas fotografías de la propuesta en un jardín repleto de flores. "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar ", reza la publicación.

Trascendió que el anillo fue elaborado por el joyero Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry. El jugador de fútbol americano participó en el diseño de la sortija.

El 13 de agosto, Taylor participó en el podcast New Heights. Además de revelar que lanzaría un nuevo álbum, la intérprete también abordó cómo inició el romance entre ella y Travis, recordando que fue en 2023 cuando el tight end trató de hacerle llegar una pulsera de la amistad con su número telefónico.

Swift comparó el esfuerzo de Kelce con una película de John Hughes de los años 80. "Es como si estuviera parado afuera de mi ventana con un radiocasete diciendo: '¡Quiero salir contigo! ¿Quieres salir conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad! ¿Quieres salir conmigo?'", recordó, haciendo referencia a la película Say Anything.

Embed

Ed Kelce, padre de Travis Kelce, reveló que el tight end de los Kansas City Chiefs le propuso matrimonio a Taylor Swift hace, aproximadamente, dos semanas. Fue durante una entrevista que concedió a John Kosich de News 5 que el hombre compartió algunos detalles sobre la propuesta.

"(La propuesta) la iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero la iba a posponer hasta esta semana, para, ya sabes, hacer algo grandioso, para que fuera un evento especial. Y le repetí una y otra vez: 'Podrías hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar que lo haga especial... cuando te arrodillas y le pides matrimonio'", recordó.

Ed Kelce expuso que Travis la invitó a cenar, pero antes de salir al restaurante le sugirió ir al jardín para tomar una copa de vino.

"Fue entonces cuando él se lo propuso y fue hermoso".

