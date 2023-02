Tres restaurantes de Miami, entre los mejores de EEUU

Este restaurante de comida italiana se ubica en el puesto número 50. Según Yelp, su chef, Klime Kovaceski, selecciona cuidadosamente los perfiles de sabor de sus pizzas no tradicionales, que incluyen ingredientes como higo, prosciutto y queso azul.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CRUST (@crustmiami)

"Si alguien quiere que saque ingredientes de una pizza o agregue algo, no lo hago", comenta Klime, quien dirige el local junto a su esposa Anita. Pero además de las suculentas pizzas, Crust también ofrece otros platos de la cocina italiana como calamares fritos, raviolis de langosta y piccata de pollo.

Y aunque Klime Kovaceski es estricto con los ingredientes de los platos, siempre está interesado en los comentarios de los clientes y, a menudo, convierte las sugerencias de los comensales -como los ñoquis a la carbonara- en accesorios permanentes en el extenso menú.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CRUST (@crustmiami)

“Escucho a mis invitados… por eso mi menú es enorme”, dice el chef.

"¡Cada vez que venimos a Miami, esta es la primera parada! Hermosa cena italiana que está más allá de sus pares. Nos encanta el ambiente desde el momento en que entras. Aunque no es un lugar tranquilo, se siente tan auténtico que olvidas dónde estás", asegura un usuario en Yelp.

Puntuación: 4.5 estrellas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CRUST (@crustmiami)

Bar de vinos argentino Bunbury (77)

En el puesto 77 se encuentra un enérgico restaurante argentino con ambiente relajado: se trata del Bunbury, un local gastronómico clandestino en el centro de Miami.

"Los mostos del menú incluyen empanadas con cordero tierno y sabroso, filetes que son tan buenos como cualquier cosa en Buenos Aires y otros platos de las recetas de la abuela de la propietaria Paula Costa... Paula es copropietaria del espacio de 7.500 pies cuadrados con su esposa Geraldine Quintero y la sommelier Fernanda Orellano", reseña Yelp.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bunbury Miami (@bunburymiami)

"Nosotros (desarrollamos recetas) con los mismos tipos de detalles que usan los enólogos cuando elaboran sus vinos", asegura Paula, quien ofrece a sus comensales platos como empanadas de carne con un chimichurri, queso brie al horno, confit de pato y un plato de bistec, salchicha y berenjena llamado Tablita Malbec.

"Tan pronto como entras, te da la sensación de estar dentro de un bar clandestino. Tuve el Spanish American Old Fashioned, que fue uno de los mejores old fashioned que he tenido. Y tenía que probar la empanada de cordero estofado", comenta un usuario en Yelp.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bunbury Miami (@bunburymiami)

Puntuación: 4.5 estrellas.

Coctelería Jaguar Sun (80).

“Un pedazo de Manhattan en el medio de Miami”, es como los Yelpers describen a Jaguar Sun, un lugar para citas con cócteles en el vestíbulo de un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad que se ubica en la posición 80 de la lista.

"No tenemos una campana extractora (de grasa) en la cocina", dice Will Thompson, copropietario del espacio de cuatro años que lidera junto al chef Carey Hynes. Ambos, ofrecen a sus comensales platos como el tartar de ternera con una salsa de mostaza bien equilibrada, ostras vestidas con varias salsas o el sándwich de helado de vainilla con dos croissants hojaldrados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaguar Sun (@jaguarsunmia)

"El tenue ambiente romántico es perfecto para una cita nocturna, pero la ruidosa escena/ambiente de la ciudad de Nueva York también lo hace perfecto para un rato amistoso", opina un usuario en Yelp.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaguar Sun (@jaguarsunmia)

Puntuación: 4.5 estrellas.