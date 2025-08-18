Jaze comparte detalles del álbum "Quizá no es para tanto"

MIAMI.- Luego de un año marcado por presentaciones en importantes festivales como el Vive Latino en México y Lollapalooza en Argentina, el artista del freestyle y cantautor Jaze se consolida como uno de los exponentes de la música alternativa en Perú y una de las figuras musicales más prometedoras de Latinoamérica.

En abril, Jaze presentó el tercer álbum de su carrera Quizá no es para tanto, un proyecto que reconoce se inspiró en diversos momentos de su vida y cuyos aprendizajes los plasmó en las letras que componen el disco y con el que promueve su gira en la región.

"El disco se hizo durante un tiempo tan largo que fueron inspirándome muchas cosas. Soy un artista muy personal y transparente, escribo sobre lo que me pasa. Este disco, en particular, se puede ver esa desnudez de sentimientos y sensaciones para inspirarme en mis vivencias. Es un camino cronológico de aprendizajes, de momentos que fueron pasando, y fue aprendiendo y escribiendo", dijo en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

"Se llama Quizás no es para tanto porque la última canción que escribí del disco se llama así y cuando revisé la lista de canciones me di cuenta que todas eran como un camino de aprendizajes hasta llegar a ese, que es Quizás no es para tanto. Es un mensaje para mantener la serenidad, la paz".

Entre las canciones se encuentra Pensé en ti una pieza que canta junto al artista mexicano Caloncho y que recuerda confiesa había escrito en 2021. La pieza estaba guardada y fue cuando conoció a Óscar Alfonso Castro Valenzuela, nombre de pila del intérprete mexicano, que sintió que era el momento de que el mundo la escuchara.

"La tenía guardada en una cajita de canciones con las que no se sabía qué iba a pasar, si salían en el disco o se guardaban para después. Tenía el demo de la canción y entre la lista de las canciones que podían ir para el disco. Conocí a Caloncho, empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Pensé en enseñarle la canción porque sentí que le iba a ir muy bien el tema su voz. Estoy muy agradecido de que se haya sumado, su voz y su persona vienen cargados de una energía muy positiva. Es la canción en la que más participación tuve en la producción de todo el disco. Mi aporte es lo que considero más importante".

"Nació a finales de 2021. Es una canción de amor. Estaba enamorado y hablé de eso. Es muy tierna, de amor muy inocente, como si fuera una carta de un niñito. Y la letra de Caloncho también contribuyó con la historia que cuenta. Me inspiré de lo que escuchaba en ese momento, bastante indie mexicano", agregó.

Ascenso

Jaze inició en el mundo del freestyle, disciplina en la que ganó competencias de Red Bull Batalla de los Gallos; y FMS, en la que fue elegido como Freestyler Favorito del Público en 2023.

No obstante, considera que su evolución a escenarios internacionales ha sido una experiencia enriquecedora.

"Ha sido una transición muy loca. Estos últimos años han sido muy importantes, de muchos cambios, de hacer este disco que siento que es el mejor proyecto logrado hasta ahora como artista. Ahora estoy disfrutando mucho este momento tan especial".

El talento lo llevó a formar parte de los carteles del Lolapallooza Argentina y el Vive Latino en 2024, mientras que este 2025 dijo presente en el Estéreo Picnic.

"Formar parte de festivales significa mucho, porque soy muy seguidor de los conciertos. Lolapallooza, Vive Latino, este año estuvimos en el Estereo Picnic, tres de los festivales en los que soñaba estar y haber estado en tan poco tiempo me pone muy feliz. Tengo muchas ganas de volver. Son oportunidades de mostrar tu música a gente que no te conoce. Estar en Estéreo Picnic significó, para mi carrera, ir forjando una audiencia sólida en Colombia. Lo que me llena es poder participar en una congregación de artistas de todos lados".

En retrospectiva, Jaze recuerda con orgullo cada paso que dio para cumplir sus sueños. Por ello, invita a los jóvenes a no desfallecer pese a los obstáculos que encuentren en el camino.

"Ahora me dedico 100% a la música, pero fue un camino para que así sea. Fue algo muy loco porque me pasó mediante las batallas de freestyle, que igual tienen que ver, de otra forma, con los escenarios y presentaciones. Fue un proceso, pero sé de muchos artistas jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar música, empiezan a hacer otras cosas y viven con el anhelo de poder hacerlo. Pero siento que siempre hay tiempo para la música. La cantidad de momentos de procrastinación que tenemos es impresionante y se pueden reemplazar algunos por darle un poco de chance de tocar un instrumento, de escuchar música".

"Para aquellos que quieren tener un proyecto, siempre intento de animarlos a que lo intenten porque no creo que haya una señal tan específica, sino que hay que arrancar y en el camino vas aprendiendo, es parte de eso. Siempre he sido así con la música, arranqué y ahora veo en retrospectiva la música que he sacado y por ahí hay cosas del principio que escucho y no me gustan, pero tenía que arrancar para poder llegar hasta donde estoy ahora, y así construir lo próximo que venga. Anímense, avancen, arranquen. Hay cada vez más formas de hacer música, pueden pensar que no lo están haciendo al nivel que quieren, pero es mejor avanzar, crear, expresar lo que sientes. Nada como poder hacerlo y mediante el arte más aún".