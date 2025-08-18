lunes 18  de  agosto 2025
MÚSICA

Jaze comparte detalles del álbum "Quizá no es para tanto"

En abril, Jaze presentó el álbum Quizá no es para tanto, proyecto que reconoce se inspiró en diversos momentos y cuyos aprendizajes plasmó en canciones

El cantautor Jaze.&nbsp;

El cantautor Jaze. 

Captura de pantalla/Youtube/Jaze
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luego de un año marcado por presentaciones en importantes festivales como el Vive Latino en México y Lollapalooza en Argentina, el artista del freestyle y cantautor Jaze se consolida como uno de los exponentes de la música alternativa en Perú y una de las figuras musicales más prometedoras de Latinoamérica.

En abril, Jaze presentó el tercer álbum de su carrera Quizá no es para tanto, un proyecto que reconoce se inspiró en diversos momentos de su vida y cuyos aprendizajes los plasmó en las letras que componen el disco y con el que promueve su gira en la región.

Lee además
Carlos Vives y el Grupo Niche unen sus voces en nueva versión de La tierra del olvido. video
MÚSICA

Carlos Vives y Grupo Niche lanzan versión salsa de "La tierra del olvido"
Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.  
FAMOSOS

Lili Estefan responde a críticas del régimen cubano hacia su hija

"El disco se hizo durante un tiempo tan largo que fueron inspirándome muchas cosas. Soy un artista muy personal y transparente, escribo sobre lo que me pasa. Este disco, en particular, se puede ver esa desnudez de sentimientos y sensaciones para inspirarme en mis vivencias. Es un camino cronológico de aprendizajes, de momentos que fueron pasando, y fue aprendiendo y escribiendo", dijo en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por JAZE (@jaze.oficial)

"Se llama Quizás no es para tanto porque la última canción que escribí del disco se llama así y cuando revisé la lista de canciones me di cuenta que todas eran como un camino de aprendizajes hasta llegar a ese, que es Quizás no es para tanto. Es un mensaje para mantener la serenidad, la paz".

Entre las canciones se encuentra Pensé en ti una pieza que canta junto al artista mexicano Caloncho y que recuerda confiesa había escrito en 2021. La pieza estaba guardada y fue cuando conoció a Óscar Alfonso Castro Valenzuela, nombre de pila del intérprete mexicano, que sintió que era el momento de que el mundo la escuchara.

"La tenía guardada en una cajita de canciones con las que no se sabía qué iba a pasar, si salían en el disco o se guardaban para después. Tenía el demo de la canción y entre la lista de las canciones que podían ir para el disco. Conocí a Caloncho, empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Pensé en enseñarle la canción porque sentí que le iba a ir muy bien el tema su voz. Estoy muy agradecido de que se haya sumado, su voz y su persona vienen cargados de una energía muy positiva. Es la canción en la que más participación tuve en la producción de todo el disco. Mi aporte es lo que considero más importante".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por JAZE (@jaze.oficial)

"Nació a finales de 2021. Es una canción de amor. Estaba enamorado y hablé de eso. Es muy tierna, de amor muy inocente, como si fuera una carta de un niñito. Y la letra de Caloncho también contribuyó con la historia que cuenta. Me inspiré de lo que escuchaba en ese momento, bastante indie mexicano", agregó.

Ascenso

Jaze inició en el mundo del freestyle, disciplina en la que ganó competencias de Red Bull Batalla de los Gallos; y FMS, en la que fue elegido como Freestyler Favorito del Público en 2023.

No obstante, considera que su evolución a escenarios internacionales ha sido una experiencia enriquecedora.

"Ha sido una transición muy loca. Estos últimos años han sido muy importantes, de muchos cambios, de hacer este disco que siento que es el mejor proyecto logrado hasta ahora como artista. Ahora estoy disfrutando mucho este momento tan especial".

El talento lo llevó a formar parte de los carteles del Lolapallooza Argentina y el Vive Latino en 2024, mientras que este 2025 dijo presente en el Estéreo Picnic.

"Formar parte de festivales significa mucho, porque soy muy seguidor de los conciertos. Lolapallooza, Vive Latino, este año estuvimos en el Estereo Picnic, tres de los festivales en los que soñaba estar y haber estado en tan poco tiempo me pone muy feliz. Tengo muchas ganas de volver. Son oportunidades de mostrar tu música a gente que no te conoce. Estar en Estéreo Picnic significó, para mi carrera, ir forjando una audiencia sólida en Colombia. Lo que me llena es poder participar en una congregación de artistas de todos lados".

Embed

En retrospectiva, Jaze recuerda con orgullo cada paso que dio para cumplir sus sueños. Por ello, invita a los jóvenes a no desfallecer pese a los obstáculos que encuentren en el camino.

"Ahora me dedico 100% a la música, pero fue un camino para que así sea. Fue algo muy loco porque me pasó mediante las batallas de freestyle, que igual tienen que ver, de otra forma, con los escenarios y presentaciones. Fue un proceso, pero sé de muchos artistas jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar música, empiezan a hacer otras cosas y viven con el anhelo de poder hacerlo. Pero siento que siempre hay tiempo para la música. La cantidad de momentos de procrastinación que tenemos es impresionante y se pueden reemplazar algunos por darle un poco de chance de tocar un instrumento, de escuchar música".

"Para aquellos que quieren tener un proyecto, siempre intento de animarlos a que lo intenten porque no creo que haya una señal tan específica, sino que hay que arrancar y en el camino vas aprendiendo, es parte de eso. Siempre he sido así con la música, arranqué y ahora veo en retrospectiva la música que he sacado y por ahí hay cosas del principio que escucho y no me gustan, pero tenía que arrancar para poder llegar hasta donde estoy ahora, y así construir lo próximo que venga. Anímense, avancen, arranquen. Hay cada vez más formas de hacer música, pueden pensar que no lo están haciendo al nivel que quieren, pero es mejor avanzar, crear, expresar lo que sientes. Nada como poder hacerlo y mediante el arte más aún".

Temas
Te puede interesar

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

Congreso honra el legado del expedicionista Miguel de la Quadra-Salcedo

Audiencia en Miami-Dade abre la puerta al juicio inmediato de Chocolate MC

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.  video
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?